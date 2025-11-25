En conmemoración al Día de la No Violencia contra la Mujer, desde el medio día de este martes 25 de noviembre se adelantan manifestaciones en distintos puntos de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

En un principio, las concentraciones se dieron a la altura de la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés, en donde Transmilenio habilitó desvíos preventivos para rutas zonales alimentadoras.

Debido a esto, ciudadanos han tenido que caminar ante el impedimento en el paso vehicular.

(Vea también: Nuevo video muestra la cara del hombre que disparó en conjunto de Bogotá: le hizo señas a vigilante)

Lee También

⏰#TMAhora: (01:13 p.m.) 📍Av Villavicencio con Av Gaitán Cortes 🚍🔃Por manifestaciones ajenas a la operación, inician desvíos preventivos sobre las rutas TransMiZonales y alimentadoras en el sector. pic.twitter.com/RNgEYadG3r — TransMilenio (@TransMilenio) November 25, 2025

Puntos de concentración de manifestaciones este 25 de noviembre

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en cuanto avanza la tarde van aumentando los puntos en los que se desarrollan las manifestaciones. Hasta hora, son tres los lugares de Bogotá en donde hay protestas por el 25N:

Avenida Circunvalar con calle 26.

Carrera 8 con calle 13 (hay bloqueos intermitentes).

Carrera 3 con calle 18 (monumento de la Pola).

(Vea también: Explosión en clínica Los Nogales alerta por dura realidad en Bogotá: lo que pasó se puede repetir)

Protestas en la Universidad Distrital hoy 25 de noviembre

A los bloqueos por el Día de la No Violencia contra la Mujer, se ha sumado una nueva jornada de protestas por parte de estudiantes de la Universidad Distrital. Cabe mencionar que estas jornadas en la institución vienen desarrollándose desde días pasados en protesta a la elección del nuevo rector.

De acuerdo con Transmilenio, en la sede de la Macarena las rutas de TransMiZonal del sector implementan desvíos.

Lee También

Cabe resaltar que las actividades programadas para hoy son las siguientes:

12:00 m.: Plantón del colectivo Somos un rostro colectivo ADE frente al CAF de la Fiscalía en Paloquemao.

3:00 p. m.: Jornada cultural 25N Antipatriarcal y Anticarcelaria en la cárcel El Buen Pastor.

También se adelantan movilizaciones en la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y en el Monumento a La Pola.

Recomendaciones de movilidad en Bogotá durante las marchas de este martes

Las autoridades reiteran la importancia de planear con tiempo los desplazamientos, revisar la información oficial de Transmilenio y de la Secretaría de Movilidad, y considerar los posibles cierres en sectores educativos y judiciales.

Desde el Distrito se prevé que las actividades se mantendrán hasta el 30 de noviembre, por lo que se invita a la ciudadanía a mantenerse al tanto de los reportes y, en lo posible, evitar las zonas donde haya concentraciones.

* Pulzo.com se escribe con Z