La movilidad en el occidente de Bogotá volvió a colapsar este 24 de noviembre por cuenta de nuevas protestas estudiantiles. Frente a la Universidad Nacional, un grupo de estudiantes inició un plantón sobre el carril oriente-occidente de la avenida 26.

La manifestación se da en paralelo a la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, que analiza el futuro de la rectoría después de que el Consejo de Estado anulara el nombramiento de Leopoldo Múnera.

Los jóvenes aseguran que no permitirán que Ismael Peña retome el cargo, razón por la que mantienen cerrado el paso vehicular mientras avanza la discusión al interior del campus.

#BOGOTÁ | Estudiantes de la Universidad Nacional realizan un plantón frente de la institución sobre la av. Calle 26 sentido oriente-occidente. A esta hora se desarrolla la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario para definir qué sucederá con la rectoría de la… pic.twitter.com/Ino8UNRfaO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2025

Estaciones de Transmilenio cerradas por bloqueos en calle 26

La situación obligó a las autoridades a establecer desvíos hacia vías alternas como la avenida de las Américas y la avenida Esperanza, lo que causó represamientos adicionales en sectores que ya suelen ser congestionados.

Incluso, Transmilenio se vio obligado a detener su operación en la estación Ciudad Universitaria, Corferias, ⁠Quinta Paredes, Gobernación, CAN – British Council, Salitre el Greco – Vive Claro y El tiempo – Cámara de comercio, dejando sin servicio a cientos de usuarios que dependen del corredor para llegar a sus trabajos y estudios.

⏰#TMAhora: (04:46 p.m.) 📍Calle 26 🔄A la hora los servicios troncales realizan retornos a la altura de la estaciones Av. Rojas – Unisalesiana y Concejo de Bogotá, sentido oriente – occidente. Se suspende servicio en estaciones: * ❌Ciudad Universitaria

* ⁠❌Corferias

*… pic.twitter.com/8jYyWu7U7l — TransMilenio (@TransMilenio) November 24, 2025

A pocas cuadras, en inmediaciones de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Universidad Distrital bloquearon la intersección de la calle 26 con carrera 60.

Su protesta está motivada por la inconformidad con la elección de José Lizcano como nuevo rector de la institución, proceso que consideran ilegítimo y que, según ellos, deja por fuera a sectores importantes de la comunidad educativa.

Con ambos plantones simultáneos, la movilidad por la zona quedó prácticamente paralizada, lo que pone en alerta a los viajeros que necesitaban llegar al aeropuerto El Dorado.

#BOGOTÁ | Estudiantes de la Universidad Distrital bloquean la calle 26 con Carrera 60, en inmediaciones a la Secretaría de Educación, por su inconformidad con la elección de José Lizcano como nuevo rector de la institución.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/gjRLJtPol3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2025

La alerta crece teniendo en cuenta que, hace apenas unos días, la misma arteria vial fue escenario de un incidente que dejó a cientos de pasajeros caminando por la avenida 26 para no perder sus vuelos.

