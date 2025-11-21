En una decisión que pone fin a más de un año de controversias y luchas de poder en la Universidad Nacional de Colombia, el Consejo de Estado declaró ilegal la elección de Leopoldo Múnera como rector para el período 2024-2027, ratificando de esta manera la validez de la elección de José Ismael Peña Reyes, pese a los intentos de la gestión actual de corregir el proceso inicial de elección.

El Consejo de Estado basó su fallo en el argumento de que el proceso de elección, que culminó en la designación de Peña el 21 de marzo de 2024, se había desarrollado conforme a la legislación vigente. A pesar de que el acta de la sesión no fue firmada por la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, la elección tuvo “efectos jurídicos” y no había irregularidad que corregir, lo que elimina la justificación para un nuevo proceso de elección.

La elección de Múnera como rector en 2024 estuvo marcada por protestas estudiantiles y agitación dentro del campus, el regreso de Peña podría causar el estallido de conflictos similares. De hecho, en Blu Radio, Néstor Morales hizo un análisis de lo sucedido y la posible intervención del actual Gobierno en lo que pasará con la elección en la Universidad en los próximos días.

“Hay muchito de política, se metió el Gobierno que tenía candidato y obviamente si se cae Múnera dicen okey se cae él, pero el elegido no debe ser peña, hay que volver a barajar. Si yo fuera uno de los 50.000 estudiantes de la Universidad Nacional estaría muy preocupado, 50.000 familias que están pensando que estamos a finales de noviembre y esto podría afectar el cierre del semestre académico”, mencionó.

En ese sentido, Héctor Riveros, panelista de Blu Radio, hizo eco a lo que dijo Morales y avisó a todos los bogotanos sobre lo que pasará en la tarde de este viernes en el sector de Teusaquillo, Galerías y Corferias, donde se vendría un caos que podría colapsar la ciudad.

“Los bochinches van a ser más grandes hoy, hoy no vayan por la 30, ni por la calle 45, es la recomendación a los oyentes. Desafortunadamente la Universidad Nacional siempre está en modo polvorín”, indicó Riveros en la emisora.

Sumado a esto, la llegada del nuevo rector encuentra a la Universidad en pleno proceso de Constituyente Universitaria, que busca modificar los estatutos internos a través de mecanismos de participación popular. De este modo, la incertidumbre persiste.

