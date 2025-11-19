Escrito por:  Redacción Bogotá
Nov 19, 2025 - 4:51 pm

En la tarde de este 19 de noviembre se adelantan manifestaciones en varias sedes de la Universidad Distrital y con ello, hay registro de distintas zonas en las que persisten bloqueos en las vías. 

De acuerdo con el último reporte de Transmilenio, en las sedes de la Macarena y tecnológica persisten bloqueos que obligan a desviar las rutas zonales, mientras que en las sedes ASAB y calle 40, ya se ha logrado normalizar el paso.

(Vea también: Novedad para usuarios de SITP por nuevas rutas que entraron y beneficiarán a miles de pasajeros)

Según la empresa de transporte, son 129.822 los usuarios afectados a causa de las protestas en estos puntos de la ciudad.

Lee También

 

Habrá más protestas en Bogotá esta semana

Las manifestaciones de este miércoles ya fueron anticipadas en días anteriores, así como las de este 20 y 21 de noviembre.

(Vea también: Exmagistrado le dice “no” a Petro y deja al Gobierno sin nuevo ministro de Justicia)

Para este jueves, se espera que se lleve a cabo un plantón contra la violencia infantil a las 10:00 a. m. en la Plaza de Bolívar, liderado por Aldeas Infantiles SOS.

En cuanto al 21 de noviembre, estudiantes de la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional también adelantarán manifestaciones en sus respectivas sedes.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO