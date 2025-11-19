En la tarde de este 19 de noviembre se adelantan manifestaciones en varias sedes de la Universidad Distrital y con ello, hay registro de distintas zonas en las que persisten bloqueos en las vías.

De acuerdo con el último reporte de Transmilenio, en las sedes de la Macarena y tecnológica persisten bloqueos que obligan a desviar las rutas zonales, mientras que en las sedes ASAB y calle 40, ya se ha logrado normalizar el paso.

Según la empresa de transporte, son 129.822 los usuarios afectados a causa de las protestas en estos puntos de la ciudad.

#BOGOTA | La sede Chapinero de la Universidad Distrital (Cra. Séptima con Calle 40) también se unieron a las manifestaciones. Por cuenta de los bloqueos, se deberá tomar como alternativa la Calle 45 o Calle 42. pic.twitter.com/foyqAbV2Ia — RED EDL (@rededl_la) November 19, 2025

Habrá más protestas en Bogotá esta semana

Las manifestaciones de este miércoles ya fueron anticipadas en días anteriores, así como las de este 20 y 21 de noviembre.

Para este jueves, se espera que se lleve a cabo un plantón contra la violencia infantil a las 10:00 a. m. en la Plaza de Bolívar, liderado por Aldeas Infantiles SOS.

En cuanto al 21 de noviembre, estudiantes de la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional también adelantarán manifestaciones en sus respectivas sedes.

