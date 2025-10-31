Las situación en el Deportivo Pereira no mejora, pues después de conseguir el título en 2022 y hacer una campaña histórica en Libertadores en 2023, las finanzas del equipo se han ido desplomando poco a poco al punto de que actualmente les deben salario a los futbolistas por muchos meses.

(Ver también: Deportivo Pereira quedó en jaque por nueva sanción de Fifa, esta vez por hijo del ‘Chicho’ Serna)

De hecho, por esta situación algunos jugadores y el mismo técnico presentaron su carta de renuncia, mientras que la solución de los directivos es poner a jugar al equipo Sub-20 los más recientes compromisos.

Debido a toda esta situación, el Ministerio del Trabajo anunció sanciones, como la suspensión de labores precisamente por el retraso en pagos de salarios, primas y aportes a los trabajadores del club.

Ante esto, los hinchas del equipo ‘Matecaña’, furiosos por la situación, este viernes tomaron la decisión de salir a protestar, bloqueando varias de las principales vías de la capital del Risaralda que tiene colapsado el tráfico. Esto llega justo después de una semana en la que las amenazas fueron constantes.

Estas son las imágenes de los bloqueos:

Hinchas del Deportivo Pereira bloquean el viaducto César Gaviria en señal de protesta A esta hora, varios hinchas del Deportivo Pereira mantienen bloqueado el viaducto César Gaviria Trujillo en ambos sentidos, como muestra de rechazo ante la crisis que atraviesa el equipo pic.twitter.com/PmEXPF81zh — Pereira Denuncia (@Pereira_denunci) October 31, 2025

Inicia la protesta de los hinchas del Deportivo Pereira, rechazando la mala administración y manejo de Álvaro López.

A esta hora están en el Viaducto y Mercasa. pic.twitter.com/PEPBL4hSW5 — Francisco Gonzalez (@Frandeportes_) October 31, 2025

📌Protesta de hinchas del Deportivo Pereira a esta hora en la calles de la ciudad. Esto para pedir la venta inmediata del equipo.🟡🔴🗣️ Hay bloqueos en el viaducto y en mercasa. pic.twitter.com/KflTw5upZB — Samuel Duque (@_SamuelDuque) October 31, 2025

Hinchas del Deportivo Pereira bloquean a esta hora el viaducto que comunica a Pereira con Dosquebradas. La protesta es por la situación actual del equipo. Cortesía: @Djplatanocom pic.twitter.com/xS6L9WGzgT — Julián Céspedes (@JulianMCespedes) October 31, 2025

Y es que la situación no es nada sencilla porque cuando un equipo cae en estas crisis económicas casi que la única solución es venderlo a un grupo inversor o algo por el estilo, que es justamente lo que están pidiendo los aficionados del Pereira.

(Ver también: Samy Merheg da el gran salto: el “agente de las estrellas” Jorge Mendes lo llevará rumbo a Europa)

Por lo pronto, las directivas, lideradas por el presidente Álvaro López Bedoya, no han salido a dar la cara, pues lo único que hacen es compartir comunicados por las redes sociales, pero sin decir ni una sola palabra en los micrófonos.

