El momento que vive el Deportivo Pereira no es nada sencillo, pues después de ganar el histórico título en 2022 y luego hacer un papel muy importante en la Copa Libertadores, que le significó algo más de 6 millones de dólares, apenas unas temporadas después las finanzas del equipo cayeron significativamente y actualmente vive una crisis.

De hecho, tan grave es la situación que los mismos jugadores se tuvieron que parar porque les deben salarios y duraron mucho tiempo sin cumplir con los pagos de seguridad social, por lo que en los últimos juegos la decisión fue disputar los encuentros con los futbolistas de la Sub-20.

Carlos Darwin Quintero, uno de los pilares del equipo, explicó:

Pronunciamiento oficial de los jugadores de @DeporPereiraFC (el capitán Carlos Darwin Quintero). Los casi dos meses de deuda son para toda la plantilla. Los 6 y 8 meses son acuerdos puntuales incumplidos con algunos jugadores. Por ahora, no juegan ante @AguilasDoradas pic.twitter.com/VEKm1fGDGt — Mauricio Gómez Buriticá (@elmago_b) October 23, 2025

Ante esto y debido a los malos resultados, en la mañana de este miércoles, 29 de octubre, Pereira amaneció entre amenazas y terror, pues hay varios carteles distribuidos por la ciudad en contra el presidente del equipo, Álvaro López, quien es el señalado del problema financiero del club.

Estas son algunas imágenes de los carteles que se encontraron en la capital del Pereira:

Con pancartas amenazantes, colgadas en varios sectores, amanecieron hoy Pereira y Dosquebradas. Al parecer, los mensajes intimidantes van dirigidos contra directivos y familiares del cuadro Deportivo Pereira pic.twitter.com/MmLCyVuuBf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 29, 2025

Además, la situación se puso mucho más grave porque el Ministerio del Deporte anunció un proceso sancionatorio en contra del club y el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar, también confirmó que si la actual administración sigue, se le retirará el apoyo por parte de la ciudad, que son más de 3.000 millones de pesos.

Por lo pronto, los directivos del Pereira no se han manifestado al respecto, pero se espera que pronto tomen una decisión porque la situación ya está pasando de castaño a oscuro y eso puede perjudicar al club para las próximas campañas.

