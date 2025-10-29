Hay muchos jugadores que dejan de lado su fanatismo con tal de salir adelante el el fútbol profesional, pues juegan en clubes que son incluso muy rivales de los que son hinchas solo porque su profesionalismo se los pide.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Así es la nueva joya de Colombia que Nacional, Millonarios y América se compiten por fichar)

Ese, de hecho, fue el caso del delantero ‘Chicho’ Arango, quien nació en Medellín, Antioquia, pero por cuestiones del destino terminó jugando en Millonarios en cuatro temporadas.

Es más, estuvo en 2017, 2019, 2020 y 2021, anotando 27 goles en los 72 partidos que disputó, lo cual incluso le permitió salir al fútbol norteamericano, pasando por Los Ángeles FC, Pachuca, Real Salt Lake y ahora el San Jose Earthquakes.

Lee También

Sin embargo, ya tiene el deseo de regresar a Colombia, aunque aseguró que solo lo haría con una condición: que el equipo con el que firme sea Atlético Nacional.

‘Chicho’ Arango quiere jugar en Atlético Nacional

Tal como dijo el mismo futbolista en diálogo con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, su deseo siempre ha sido vestir la camiseta verde antioqueña y aunque ha estado cerca, las condiciones no se han dado todavía.

“Cuando uno llega a este punto de la carrera, lo único que buscaría sería Atlético Nacional. Es una decisión difícil venir de nuevo al país, luego de tener una comodidad en Estados Unidos con la posibilidad de que tus hijos tengan estudios y una vida allí. Ese sería el pensar mío y de mi familia. Como hincha, uno ve la posibilidad y pues ojalá algún día se dé. Estaría siempre dispuesto a volver al país, siempre y cuando sea a Nacional… Así llegue James a San José, preferiría Nacional”, comenzó diciendo el delantero.

Y sobre el momento en el que estuvo cerca de firmar con el cuadro antioqueño, agregó: “Yo llego acá y tengo contacto con los directivos. La intención de ambas partes estaba, logré reducirme el salario por ser hincha y ellos tenían el deseo de tenerme, pero la complicación estaba en el equipo en donde yo estaba el año pasado. Pedían mucho dinero”.

Sin embargo, las cosas no se pudieron dar y siguió en Estados Unidos, en donde temporada a temporada es figura. Es más, pese a que este año su equipo no avanzó a las finales, él tuvo una importante cifra de 14 goles anotados en la temporada regular, siendo uno de los jugadores más importantes del campeonato.

Por lo pronto, todo depende de qué pase con Nacional, teniendo en cuenta que no hay claridad de qué técnico asumirá las riendas y si clasifica a la Copa Libertadores o no.

(Ver también: Celebran los hinchas de Millonarios: capitán se recuperó y está listo para volver a las canchas)

Por su parte, el conjunto antioqueño sigue enfocado en el torneo nacional, en el que ya está clasificado a cuadrangulares y por eso tiene la ilusión de sumar un título más.

* Pulzo.com se escribe con Z