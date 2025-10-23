A diferencia de las controversias con veteranos como Teófilo Gutiérrez, el nombre de un nuevo talento en la Liga Betplay salió a flote por los grandes que están interesados en sus servicios.

Yoshan Stiven Valois Murillo está en la mira de Nacional, Millonarios, América y Medellín en el fútbol colombiano, según sorprendió el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports.

“Desde el extranjero también han recibido llamados el círculo del jugador”, afirmó el comunicador al indicar en su publicación que hay interés desde países como Argentina, Brasil y Estados Unidos, aparte de otros en Europa que no identifica.

El nombre del jugador no es uno de los que por ahora esté en la referencia de muchos fanáticos desprevenidos, aunque lo que no pasa desapercibido es que los grandes en Colombia lo tengan en la mira, así no haya ofertas formales.

Esta fue la publicación en cuestión, por la que parece pertinente conocer más acerca del talento que ha causado esa atención por parte de los tres equipos más campeones en el fútbol nacional.

YOSHAN VALOIS

Interesados en Colombia son 4: @nacionaloficial, @MillosFCoficial, @AmericadeCali y @DIM_Oficial Desde el extranjero también han recibido llamados el círculo del jugador (🇪🇺🇦🇷🇧🇷🇺🇸) POR AHORA, NINGUNA OFERTA OFICIAL… pic.twitter.com/YGWkXIgrtk — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 23, 2025

¿Qué jugador colombiano buscan Nacional, Millonarios y América?

Yoshan Stiven Valois Murillo es un prometedor futbolista colombiano nacido el 4 de octubre de 2004 en Palmira, Valle del Cauca. A sus 21 años, se desempeña como delantero en el Deportivo Pasto, equipo de la Primera A del fútbol colombiano.

Su carrera profesional comenzó en 2024 con el Inter de Palmira, equipo de la Primera B colombiana. En febrero de 2025, fue adquirido por el Zamora FC de Venezuela, donde jugó en la Liga FUTVE hasta mediados de 2025.

Posteriormente, regresó a Colombia para unirse al Deportivo Pasto en julio de 2025. Desde su llegada al equipo nariñense, ha mostrado un rendimiento destacado, convirtiéndose en una de las figuras jóvenes más prometedoras del fútbol colombiano.

En la temporada 2025 de la Liga BetPlay, desde su llegada al equipo nariñense, ha sido titular indiscutido, participando en 15 partidos y anotando 8 goles en la Liga BetPlay 2025-II.

Su rendimiento ha atraído la atención de equipos de renombre como Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Medellín y América de Cali, quienes han mostrado interés en su fichaje debido a su juventud y potencial.

Además, su valor de mercado ha aumentado significativamente, alcanzando los 545.000 euros, según datos de Flashscore. Su habilidad técnica, visión de juego y capacidad para definir frente al arco lo convierten en un jugador a seguir en el fútbol colombiano.

¿Qué futbolistas han jugado en Nacional, América y Millonarios?

La rivalidad histórica entre Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios ha limitado el tránsito de jugadores entre los tres clubes más laureados de Colombia, convirtiendo a quienes visten las tres camisetas en un grupo sumamente reducido.

A pesar de eso, hay ejemplos de los que han tenido la oportunidad de jugar en los tres clubes más emblemáticos del fútbol colombiano y han marcado huella en el balompié nacional, destacándose por su talento y versatilidad.

Uno de los casos más conocidos es el de Hernando Piñeros, quien jugó como delantero en Santa Fe, Deportes Tolima, Millonarios, Deportivo Pereira, América de Cali, Once Caldas, Deportes Quindío y Atlético Nacional. Piñeros fue campeón del Fútbol Profesional Colombiano en 1975 con Santa Fe y en 1973 con Nacional.

Otro caso documentado es el de Hárrison Otálvaro. El volante creativo debutó en América de Cali, club en el que tuvo varias etapas; luego fue contratado por Millonarios en 2012, donde fue campeón, y posteriormente vistió la camiseta de Atlético Nacional en 2015, completando así el trío.

