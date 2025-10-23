En medio de las controversias que se arman en el fútbol, un protagonistas del panorama local acabó de nuevo bajo lupa debido a un comportamiento más que reprochable fuera de las canchas.

Teófilo Gutiérrez, que con 40 años es uno de los veteranos de Junior de Barranquilla y de la Liga Betplay, dejó fríos a muchos seguidores con un momento fuera de control en público.

La situación se presentó en una interacción espontánea con los medios de comunicación cuando se dirigía al transporte del equipo tiburón, hecho que acabó registrado en cámara.

¿Qué pasó con Teófilo Gutiérrez que insultó al subir a bus de Junior?

Teófilo Gutiérrez sorprendió al ingresar al bus del Junior de Barranquilla este jueves 23 de octubre de 2025 cuando, en un escenario rodeado de periodistas, hizo un gesto de insulto con las manos y lanzó una grosería directa: “Sapo hijue…”.

El comunicador Sergio Vargas Cuesta, que publicó el video desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) con la actitud del delantero de 40 años, aclaró que a pesar de que supuso que la agresión era en su contra, el jugador le negó que fuera así.

“Teo se comunicó conmigo y me manifestó que los gestos no fueron hacia mí. Además, me hizo saber que no hay nada personal así como yo le expresé lo mismo. Sin embargo, sí se molestó por el comentario que hice sobre el motivo que lo llevó a ser titular contra Pereira”, escribió luego el reportero.

Lo cierto es que hubo un insulto contundente en público (muy probablemente contra un periodista) por parte del futbolista, en un escenario en el que los presentes dejaron en evidencia su sorpresa por la actitud del exmundialista con Selección Colombia.

¿Cómo va Junior en Liga Betplay 2025-2?

El Junior de Barranquilla se encuentra en una posición sobresaliente en la fase todos contra todos de la Liga BetPlay II 2025. Según el reporte de la jornada 16, el equipo costeño es tercero aunque colíder en la tabla con un total de 31 puntos, igualado con Atlético Bucaramanga y Medellín.

El equipo de Barranquilla apenas es superado por diferencia de gol, pues tiene 11 tantos a favor frente a 12 del rojo antioqueño y 14 del ‘Leopardo’ en la clasificación general.

Este rendimiento muestra que Junior mantiene una línea de juego sólida, regular y consistente que le permite estar en la vanguardia del campeonato colombiano.

El equipo dirigido por Alfredo Arias ha conseguido combinar buenos resultados con diferencia de gol favorable, lo cual le ha dado ventaja frente a los competidores inmediatos.

Sin embargo, la lucha por la cima es intensa, ya que otros clubes como Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín están muy cerca en puntaje y podrían dar alcance si Junior descuida su rendimiento.

En este sentido, el equipo costeño tiene una buena oportunidad para cerrar la fase regular con ventaja, pero aún debe mantener su nivel para consolidar el primer lugar y asegurar mejor posición para las etapas finales del torneo.

¿Cuántos goles lleva Teófilo Gutiérrez en Liga Betplay 2025-2?

Teófilo Gutiérrez lleva un gol y 3 asistencias en 26 partidos disputados en la Liga Betplay en el semestre actual, donde Junior de Barranquilla tiene a Steven Rodríguez como el artillero del equipo con 6 tantos.

Actualmente, con 16 fechas disputadas, el primero en la tabla de goleadores del torneo colombiano es el argentino Francisco Fydriszewski, de Independiente Medellín, con 9 anotaciones.

Cabe recordar que Gutiérrez regresó a Junior en 2025 proveniente de Real Cartagena, en medio de una extensa carrera que ha tenido no solo en Colombia sino en Argentina, México, Portugal y Turquía.

