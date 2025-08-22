Según informó el periódico El Tiempo, Gastón Marriaga González, prestamista de la Costa y Bogotá, fue quien presentó una denuncia penal contra el futbolista del Junior de Barranquilla, por supuestas amenazas de muerte.

La demanda, respaldada por chats, audios y una letra de cambio, fue interpuesta ante las autoridades por el presunto delito de amenaza, tal y como señalaron en el rotativo.

De acuerdo con el medio citado, los hechos se originaron en febrero de 2024, cuando ‘Teo’ Gutiérrez habría solicitado un préstamo por 180 millones de pesos con Marriaga González.

El trato incluía el pago de intereses, que se cumplieron hasta abril de 2025, momento en que las transferencias se pausaron. El denunciante relató que el 12 de agosto, Teófilo convocó una reunión cerca de su casa en Barranquilla para saldar las deudas pendientes.

Sin embargo, según la denuncia, el futbolista se negó a pagar los intereses atrasados de aproximadamente cuatro meses y, durante la discusión, lo amenazó.

Marriaga González plasmó en la denuncia que Gutiérrez le dijo: “Hiciera lo que se me diera la gana” y que “algún día lo iban a encontrar con la boca llena de moscas”.

Además, el medio estableció que Marriaga González es un prestamista de Campo de la Cruz, Atlántico, con matrícula comercial inscrita en Bogotá, en una oficina en Puente Aranda, desde el 14 de abril de 2023.

