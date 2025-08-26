Corta, pero concisa. Así fue la respuesta de Teófilo Gutiérrez a un hincha que, en medio de la algarabía mientras Junior abordaba el bus del equipo en Barranquilla, previo al pasado duelo contra Millonarios, le preguntó por el escándalo de la deuda con un prestamista de la región.

(Vea también: [Video] Eduardo Luis reveló que se pegó rumba con Dayro Moreno y cómo fue: “Me tuve que volar”)

‘Teo’, fiel a su estilo y con una risa de por medio, indicó que ya le pagó al hombre, quien fue identificado como Gastón Marriaga González, y cuya denuncia contra el ídolo ‘Tiburón’ se hizo pública en los últimos días.

Teófilo Gutiérrez ya le pagó al prestamista pic.twitter.com/v5KcsWQwqe — Luchovoltio (@luchovoltios) August 23, 2025

Deuda de Teófilo Gutiérrez con prestamista

De acuerdo con el periódico El Tiempo, los hechos se originaron en febrero de 2024, cuando ‘Teo’ Gutiérrez habría solicitado un préstamo por 180 millones de pesos con Gastón Marriaga González.

El trato incluía el pago de intereses, que se cumplieron hasta abril de 2025, momento en que las transferencias se pausaron. El denunciante relató que el 12 de agosto, Teófilo convocó una reunión cerca de su casa en Barranquilla para saldar las deudas pendientes.

Sin embargo, según la denuncia, el futbolista se negó a pagar los intereses atrasados de aproximadamente cuatro meses y, durante la discusión, lo amenazó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.