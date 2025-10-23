Con las noticias del fútbol internacional en el aire, un periodista se animó a sorprender con una dinámica que suele dejar también algunas controversias sobre el mejor futbolista de la historia.

Sin embargo, lejos de tomar partido específico, acudió a herramientas de inteligencia artificial para dirimir esa controversia que tienen desde hace varias décadas los fanáticos y que ha aumentado en los últimos años.

Lo cierto es que la respuesta tuvo un referente que demostró ser más que claro, de acuerdo con los análisis de datos presentados en las listas definitivas de esos instrumentos.

¿Quién es mejor entre Pelé y Messi según ChatGPT, Gemini, Grok y Meta?

Pelé fue elegido como el mejor futbolista de la historia en tres de cuatro herramientas de inteligencia artificial, entre ChatGPT, Gemini, Grok y Meta, con una que puso a Lionel Messi en lo más alto.

Lo llamativo es que Diego Maradona quedó siempre de tercero en la selección de esas mismas plataformas, que a su vez incluyeron a Cristiano Ronaldo entre los cinco en todos los casos.

Los otros dos jugadores, ya retirados, incluidos en esas listas, siempre tan controversiales entre los fanáticos del fútbol, fueron el francés Zinedine Zidano y el neerlandés Johan Cruyff.

El tema no pasa desapercibido de cara al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, donde Messi busca su segundo título en ese torneo en la historia con Argentina, que espera llevarse la cuarta copa a casa.

Lo cierto es que también estará en competencia el portugués Cristiano Ronaldo, ya que a pesar de que su seleccionado todavía no tiene cupo asegurado, se da por hecho la presencia de ese país gracias a la ventaja que tiene en las actuales eliminatorias.

Así quedaron las listas, replicadas por el periodista argentino Pablo Giralt, encargado desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), por compartir las elecciones de cada una de las herramientas de inteligencia artificial que dejaron como preferido al ‘Rey’.

ChatGPT

Pelé Messi Maradona Cristiano Ronaldo Zidane

Gemini

Pelé Messi Maradona Cristiano Ronaldo Cruyff

Grok

Messi Pelé Maradona Cristiano Ronaldo Cruyff

Meta

Pelé Messi Maradona Cruyff Cristiano Ronaldo

¿Qué título y logros tuvo Pelé como futbolista?

Pelé, cuyo nombre real era Edson Arantes do Nascimento, es considerado uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Con la selección de Brasil conquistó tres veces el Mundial de Fifa en 1958, 1962 y 1970, siendo el primer y único jugador en la historia en lograr ese hito.

Durante su paso por Santos FC (1956-1974) cosechó seis títulos del Campeonato Brasileño (Serie A) y ganó la Copa Libertadores en 1962 y 1963, además de obtener la Copa Intercontinental en esas mismas temporadas.

En su etapa final, con el New York Cosmos, se coronó campeón de la North American Soccer League (NASL) en 1977. A nivel individual, Pelé anotó 77 goles con la selección brasileña en 92 partidos oficiales.

En la sumatoria de su carrera, se le atribuyen más de 1.000 goles incluidos amistosos, destacándose entre ellos el gol 1000 que marcó el 19 de noviembre de 1969, cuando jugaba con Santos.

También fue reconocido por la Fifa como Jugador del Siglo, título que compartió con Diego Maradona en el año 2000. Pelé no solo acumuló trofeos de club y selección, sino que su combinación de talento, eficacia goleadora y éxito colectivo lo convierten en ícono del fútbol mundial.

¿Qué título y logros ha tenido Messi?

Lionel Messi ha logrado una carrera extraordinaria repleta de títulos y reconocimientos que lo ubican entre los más grandes futbolistas de la historia. A nivel de selecciones nacionales con Argentina, ganó el Mundial de Fifa en 2022, las Copa América 2021 y 2024, además de la Finalísima 2022.

Con su club más emblemático, FC Barcelona, consiguió entre otros logros cuatro veces la UEFA Champions League y diez veces la La Liga, lo que refleja una hegemonía sostenida en el fútbol europeo. Durante su paso por Paris Saint‑Germain y Inter Miami CF añadió más trofeos que aumentaron su total de títulos a nivel de clubes y selección.

En lo individual, Messi ha sido galardonado con ocho veces el Ballon de Oro (récord absoluto), y múltiples premios individuales que incluyen la bota de oro europea, distinciones de la FIFA y la UEFA, y registros goleadores históricos para club y selección.

