Una nueva jornada de manifestaciones se adelanta en la tarde de este lunes 24 de noviembre, esta vez, a la altura de la avenida El Dorado. Allí, estudiantes de la Universidad Distrital y de la Universidad Nacional provocan bloqueos que han llevado al cierre de estaciones de Transmilenio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Pánico por hombre que hizo más de 10 disparos en conjunto de Bogotá)

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se registran bloqueos viales en calle 26 con carrera 33, por lo que se recomienda a los conductores tomar como vías alternas la avenida Américas y la avenida NQS.

Estaciones de Transmilenio cerradas por protestas hoy en Bogotá

En cuanto a Transmilenio, las estaciones cerradas temporalmente son:

Ciudad Universitaria

⁠Corferias

Quinta Paredes

Gobernación

Can – British Council

Salitre el Greco – Vive Claro

El Tiempo – CCB

(Vea también: Policía explicó qué pasó con hombre que disparó en un conjunto de Bogotá: “Nadie nos atendió”)

#BOGOTÁ | Estudiantes de la Universidad Nacional bloquearon la Av. El Dorado, a la altura del campus, y mantienen sus manifestaciones en rechazo al fallo que tumbó la designación del rector Leopoldo Múnera. pic.twitter.com/AiwD8eX7Xn — La FM (@lafm) November 24, 2025

Así mismo, la empresa de transporte ha indicado que los servicios troncales hacen retornos en Inmediaciones de las estaciones avenida Rojas sentido oriente oriente – occidente.

Se desconoce cuál es el punto en el que se concentrarán las manifestaciones. Ante los bloqueos, recomiendan a los ciudadanos revisar los canales de comunicación de las autoridades de tránsito para prever contratiempos en movilidad durante el resto de tarde de este 24 de noviembre.

Lee También

En más temas de movilidad, las lluvias de la tarde de este lunes también provocarían afectaciones. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), en las localidades de Suba, Teusaquillo y Engativá se registran fuertes precipitaciones, por lo que recomiendan a los conductores avanzar con precaución.

* Pulzo.com se escribe con Z