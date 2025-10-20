A diferencia de los problemas para muchos viajeros en Bogotá, una solución salió a flote para los miles de personas que deben esperar por horas en el aeropuerto El Dorado, por escalas u otras razones.

Sigue a PULZO en Discover

Un centro comercial lanzó un salvavidas que sirve como solución frente a esa pesadilla que se presenta y que, ahora, tiene una alternativa más que efectiva gracias a esta presentación.

¿Qué centro comercial ofrece beneficio a pasajeros de El Dorado?

Nuestro Bogotá anunció la apertura de una zona lounge de 67 metros cuadrados, que estará disponible tanto para pasajeros que llegan o tienen escalas, como para los que salen desde la ciudad.

Los distintos viajeros encontrarán un espacio dotado de coworking, mobiliario de alto confort, internet de alta velocidad; y conexión con los restaurantes a mantel y los cafés de especialidad dentro del centro comercial, para una experiencia más exclusiva. Los pasajeros que quieran usar estas facilidades, únicamente, deberán presentar su tiquete de vuelo.

Lee También

“Ser el centro comercial más cercano a El Dorado y el Puente Aéreo nos da una gran ventaja competitiva, pues tenemos una fuente adicional de visitantes: el Aeropuerto mueve alrededor de 58.000 viajeros diarios; el Puente Aéreo, cerca de 38.000. Por esto, con la intención de capitalizar al máximo esta posición, hemos venido conformando un ecosistema de beneficios para los viajeros”, explicó David Vaca, gerente estratégico del CC Nuestro Bogotá.

Dicho espacio se suma al ecosistema de beneficios para pasajeros que ha venido incorporando el centro comercial: ruta circular gratuita El Dorado – Nuestro Bogotá, pantallas de transmisión de infovuelos (datos en tiempo real sobre vuelos de El Dorado y el Puente Aéreo), 60 marcas tax-free (libres de impuestos), ofertas exclusivas para viajeros; y comercios de conveniencia, como: casas de cambio, farmacias, tiendas de regalos, supermercado, etc.

Con una oferta de vuelos a 97 destinos, con más de 13.900 conexiones internacionales y una posición dentro del top 20 global de terminales con mayor conectividad aérea -de acuerdo con la Official Airline Guide (OAG)-, el Aeropuerto Internacional El Dorado es actualmente el mejor conectado de toda América Latina.

Gracias a su ubicación geográfica y su capacidad instalada, esta terminal registró 45,8 millones de pasajeros a lo largo del 2024, según el Consejo Internacional de Aeropuertos (Aci-Lac), lo que representó un crecimiento del 16 % frente al año anterior.

¿Cómo llegar desde el aeropuerto El Dorado a Nuestro Bogotá?

Para llegar desde el Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá) hasta el Centro Comercial Nuestro Bogotá hay varias opciones de transporte público y compartido.

Una alternativa muy cómoda es aprovechar la ruta circular gratuita que ofrece el centro comercial: desde junio de 2025 opera una van que conecta directamente el centro comercial con el aeropuerto y algunos hoteles cercanos. El servicio funciona de 12 p. m. a 8 p. m., con salidas cada 2 horas desde el primer sótano del centro comercial y tiene espacio para maletas.

Si se prefiere transporte público regular, se puedes usar el sistema Transmilenio: desde el aeropuerto toma un alimentador o ruta zonal hasta el Portal Eldorado, que ahora también lleva el nombre ‘Eldorado – CC Nuestro Bogotá’ por su cercanía al centro comercial.

En esa estación es posible bajarse y caminar alrededor de 10 minutos hasta el centro comercial. Las rutas que acercan incluyen la K86, K16 y otras del sistema troncal que conectan con el portal cercano al complejo.

En caso de taxi o servicio privado, simplemente se indica la Avenida Carrera 86 # 55A‑75 (la dirección del centro comercial) y el trayecto desde el aeropuerto suele tomar entre 10 y 20 minutos dependiendo del tráfico. Es una zona que está muy cerca del aeropuerto, lo que facilita el traslado tanto para viajeros como para quienes tienen escala breve.

¿Quién es dueño de centro comercial Nuestro Bogotá?

El Centro Comercial Nuestro Bogotá pertenece mayoritariamente a Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI), un vehículo de inversión inmobiliaria que adquirió aproximadamente el 52 % del activo del centro comercial en abril de 2021, mediante una inversión de alrededor de 315.000 millones de pesos.

El centro comercial, inaugurado recientemente y ubicado en la zona de Engativá‑Fontibón, Bogotá, fue pensado como un proyecto estratégico para atraer tanto al público local como al que se mueve cerca del aeropuerto, con una oferta de entretenimiento, moda, gastronomía y experiencias familiares.

En cuanto a su explotación, está operado por la empresa Multiplika, que gestiona el centro comercial en nombre de los inversionistas. Si bien existen otros inversionistas asociados, como Jaguar Capital, Arquitectura y Concreto y Grupo G40, PEI es el principal.

Nuestro Bogotá no pertenece a Tomás y Jerónimo Uribe, según confirmó años atrás la compañía en cuestión para desmentir una de las creencias populares más comunes en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.