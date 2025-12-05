La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix, por 82.700 millones de dólares, marca una de las operaciones más grandes en la historia del entretenimiento y redefine el panorama global del streaming.

Sigue a PULZO en Discover

El acuerdo, previsto para concretarse en el tercer trimestre de 2026 tras la escisión de Discovery Global, integrará a Netflix el amplio legado de Warner Bros., incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO Max y franquicias icónicas como The Sopranos, Game of Thrones, Harry Potter, Ciudadano Kane y el Universo DC, detalla Univisión.

Con esta adquisición, Netflix busca reforzar su liderazgo mundial al sumar una de las bibliotecas más influyentes del sector a su oferta, combinando clásicos cinematográficos con producciones propias como Stranger Things, Bridgerton y La casa de papel.

Directivos como David Zaslav, Ted Sarandos y Greg Peters destacaron que la unión permitirá ampliar audiencias, fortalecer la industria y aportar valor a largo plazo, añade ese medio.

Lee También

Sin embargo, la operación genera inquietudes regulatorias en Estados Unidos y otros mercados por el poder que Netflix alcanzaría en el streaming.

Paramount y Comcast también compitieron por la compra, pero criticaron el proceso por favorecer a un único postor. La fusión plantea interrogantes sobre la distribución futura de contenidos y el modelo de estrenos en cine y plataformas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.