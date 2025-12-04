Desde hace siete años, la Navidad ha representado la temporada más importante para Miniso en Colombia y, con ella, el desarrollo de estrategias específicas que han evolucionado año tras año.

En 2019, con ‘No Sabía que lo Necesitaba’, Miniso instaló el concepto de los “buenos regalos” y transformó sus peluches en símbolos de amor, sorpresa y cercanía. A través de un PR stunt inolvidable, regaló 15.000 peluches en las calles, activando conversación masiva, viralidad y resultados de venta históricos.

En 2021, fue más allá y le dio sonido a la temporada con el ‘Jingle Navideño’, interpretado por Juliana Velásquez, ganadora del Grammy Latino, convirtiéndolo en la banda sonora oficial de Miniso y en un contenido irresistible para compartir y cantar.

En 2023, Miniso llevó como protagonista y director del spot oficial de la temporada a JuanDa, uno de los creadores de contenido más reconocidos en Colombia, y juntos contaron una Navidad tan emotiva y auténtica que llevó a la marca a obtener, por primera vez, una nominación a los Premios India Catalina. Esa fue la confirmación de que la Navidad para Miniso dejó de ser una campaña para convertirse en una experiencia emocional. Y ahora, la pregunta inevitable es: ¿Qué está preparando Miniso para 2025?

En 2025, la campaña no busca vender productos, busca contar una historia. Una historia humana, cercana y profundamente emocional, que evoque esas sensaciones más recurrentes para la época: nostalgia, calidez y unión. No nace desde una oferta, sino desde un sentimiento. Sin mostrar productos, esta campaña construye algo más grande que es significado de marca.

El ‘spot’, que se posiciona desde lo humano, los valores y la emoción, lleva como bandera el ‘moral branding’, que es cuando una marca deja de ser solo comercial y se convierte en parte de los recuerdos, las conversaciones y, muchas veces, de las tradiciones.

En un mundo donde la creación de contenidos genera una sobreestimulación de productos audiovisuales, la marca ha decidido trabajar en un spot poderoso y tomar decisiones de estilo contundentes para evitar que este contenido, en especial, pase desapercibido.

El lenguaje audiovisual tiene, a propósito, elecciones de forma (como música, silencios y atmósferas) que aportan una alta factura visual y sonora. Un relato auténtico, sensible y cotidiano, capaz de emocionar y que se aleja del ‘hard sell’ para acercarse a lo genuinamente humano, y que esperamos que, como recomendación, ninguno de ustedes se pierda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miniso Colombia (@minisocolombiaoficial)

¿Qué marcas estrenó Miniso antes de Navidad en 2025?

La temporada de fin de año llegó con fuerza para Miniso, y el desempeño de sus productos lo confirma. Solo en los últimos dos meses, la marca estrenó licencias como ‘Stranger Things’, que se convirtió en récord absoluto en ventas, junto a ‘The Grinch’, ‘One Piece’ y ‘Hello Kitty’, que también han mostrado desempeños sobresalientes, destacando la versatilidad de la marca, que logra satisfacer a nichos muy distintos entre sí, pero con algo en común: sus favoritos los encuentran en Miniso.

A esto se suman más de 4.000 productos distribuidos en 11 categorías, que abarcan desde maquillaje y cuidado personal, hasta tecnología, juguetes y artículos de hogar, consolidando a Miniso como el lugar por excelencia de esta temporada para decir #YoRegaloMiniso.

Pero Miniso no se quedó solo en el surtido: le dio un giro creativo a la tradición de los calendarios de adviento. Sí, se sumó a la tendencia, pero desde otro lugar. Diseñó una edición exclusiva y limitada, que cuenta únicamente con 50 unidades producidas, que no tienen carácter comercial y que fueron entregadas como regalo especial a los creadores de contenido que han ayudado a construir audiencias alrededor de la marca.

Estos creadores ya han comenzado a compartir la llegada del calendario en sus redes, lo que, en tan solo los primeros días de diciembre, ha generado un alcance superior al millón de visualizaciones.

Además, a través de dinámicas digitales, 5 personas más tendrán la oportunidad de acceder a este calendario único. Por eso, la invitación es a seguir las cuentas oficiales de Miniso en Instagram como @minisocolombiaoficial y TikTok @minisocolombia

