El salario mínimo colombiano, que ha aumentado cada año, se encuentra en un debate sobre su impacto en la economía laboral del país. A pesar del crecimiento salarial, el número de trabajadores ganando menos del mínimo actual de $1.423.500 sin auxilio de transporte, está ascendiendo; y en paralelo, muchos trabajadores están cayendo en la informalidad, según informó El Tiempo.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que entre enero y octubre de 2024, 3,71 millones de personas ganaban un salario mínimo. Sin embargo, en el mismo periodo de 2025, tras un aumento del 9,53 %, este número disminuyó a 2,40 millones, lo que representa una reducción de 1,3 millones de personas que reciben el mínimo, de acuerdo con el rotativo.

Esta tendencia creciente hacia la informalidad está provocando una evaluación crítica sobre los aumentos desproporcionados del salario mínimo. El equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia advirtió que un incremento excesivo podría inflar los precios de bienes y servicios básicos, reduciendo el beneficio real para las familias. Además, manifestó que estas medidas desmotivan la formalidad y complican la incorporación de más hogares al mercado laboral, según el citado medio.

“No solo elevaría los precios, sino también desincentivaría la formalidad, dificultando la incorporación de más hogares al mercado laboral”, declaró el equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia a Caracol Radio.

Estos puntos de vista son respaldados por un grupo de 115 expertos, entre los cuales se incluyen exministros de Hacienda como José Antonio Ocampo y Rudolf Hommes, economistas y líderes gremiales. Enviaron una carta a la mesa tripartita conformada por el Gobierno, sindicatos y empresarios, solicitando un debate balanceado y técnico sobre el aumento proyectado para 2026 de 1,8 millones de pesos, propuesto por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Estos expertos sostienen que solo un diálogo serio puede proteger a los trabajadores y abrir oportunidades para los informales y desempleados, logrando un acuerdo justo, sostenible y favorable para el empleo formal y el crecimiento económico.

El informe del Dane también indicó un aumento alarmante en la evasión del salario mínimo. Casi el 49 % de la fuerza laboral reportó ingresos inferiores al mínimo en el periodo enero-octubre de 2025, superando los registros del año anterior.

La evasión del salario mínimo ha incrementado notablemente: El experto laboral Juan Carlos Guataqui reveló que en 2025 esta proporción aumentó al 32,3%, comparado con el 25 % en 2024.

Por tanto, aunque el objetivo de incrementar anualmente el salario mínimo es mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, la situación económica en Colombia refleja que una parte creciente de la población gana menos y se ha visto obligada a migrar hacia la informalidad. Ante estos desafíos, expertos hacen un llamado al debate técnico, responsable y balanceado en torno al salario mínimo para el 2026, buscando proteger a los trabajadores, salvaguardar la sostenibilidad económica y el empleo formal.

