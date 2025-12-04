Mientras muchos analizan los descuentos para diciembre en Colombia, los usuarios de la tarjeta de crédito de Nubank en el país recibieron la noticia de un anuncio de cambio en los contratos de ese producto.

“Te compartimos los más recientes cambios en nuestro contrato de tu tarjeta de crédito Nu. Así tienes toda la información necesaria para tener el control de tus finanzas. Ten la tranquilidad de que estos ajustes no implican aumentos de tarifas ni la creación de nuevos cargos”, indicó la compañía.

El comunicado que el banco digital envió para sus clientes replicó el documento completo para la evaluación, pero destacó aspectos que se convierten en los más novedosos.

¿Cuáles son los cambios de contratos en tarjetas de crédito en Colombia?

Nubank resumió en cinco puntos claves los cambios en sus contratos en tarjetas de crédito en Colombia, donde se destacan el uso de inteligencia artificial para cobranza y la opción de conocer la calificación de riesgos.

“Incluimos un lenguaje más claro y simple para que tu contrato sea mucho más fácil de entender; ahora contaremos con inteligencia artificial para cobranza siempre cumpliendo la normativa de protección de datos; ahora podemos saldar tus deudas con los productos que tengas con nosotros; te contamos las condiciones de la sesión de tu cartera a un tercero; y ahora puedes conocer tu calificación de riesgos y lo solicitas”, señaló el banco.

Este banco digital se distingue por su tarjeta de crédito sin cuota de manejo y su plataforma de ahorro e inversión, que han sido muy bien recibidas por el público.

Lo cierto es que Nubank fue tajante en el cierre de su comunicado del miércoles 4 de diciembre para dar una fecha límite (4 de enero de 2026) para quienes no estén interesados en inclinarse por esas nuevas condiciones.

“Si prefieres no aceptar estos cambios, tienes 30 días para cancelar tu tarjeta de crédito sin ninguna penalización. Recuerda pagar cualquier saldo pendiente hasta esa fecha para poderlo cancelar”, advirtió.

La compañía cerró el aviso con la indicación de que las personas que necesiten establecer contacto para este u otro propósito pueden hacerlo en horario de 24/7 por medio de sus canales de atención.

¿Cuántos clientes tiene Nubank en Colombia?

Nubank Colombia reportó su base de clientes en cuatro millones de usuarios para noviembre de 2025, consolidándose como una de las entidades financieras con mayor expansión en el país.

La operación local del gigante de la banca digital Nubank ha demostrado un crecimiento explosivo en el mercado colombiano y anunció este logro particularmente notable, ya que la compañía logró duplicar su base de usuarios en un periodo de tan solo doce meses.

La cifra representa un impacto directo en la población, ya que los productos de Nu ahora alcanzan a cerca del diez por ciento de la población adulta en Colombia.

La rápida adopción de Nu es un reflejo de su diversificación de productos. Lo que comenzó en 2021 con una única tarjeta de crédito morada, ahora incluye una cuenta de ahorros (Cuenta Nu) con funcionalidad de ‘Cajitas’, préstamos personales y diversas opciones de Certificados de Depósito a Término (CDT).

Esta expansión ha sido financiada por las inversiones estratégicas de Nu Holdings, la casa matriz, demostrando la confianza en el potencial del mercado local.

En términos de volumen de depósitos individuales, la entidad ha logrado ubicarse dentro del grupo de las cinco instituciones financieras más grandes del país, gestionando una cifra cercana a los 5 billones de pesos en su cuenta de ahorros, según el reporte oficial de la compañía.

Este desempeño subraya el impacto de su modelo cien por ciento digital y la demanda de soluciones financieras por parte de los colombianos.

