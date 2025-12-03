A propósito de las cuentas por el salario mínimo de 2026 en Colombia, Éxito y Olímpica salieron al paso con descuentos hasta del 77 % en productos como computadores y televisores a nivel nacional para diciembre.

¿Qué descuentos tiene Olímpica para diciembre?

Olímpica presentó una oferta del 77 % de rebaja en un computador All in One Janus 24 Pulgadas Intel Core I5 512 GB SSD M2 Pcie 16 GB RAM, que indicó tiene un costo original de 9’720.000 pesos y queda en 2’230.000 pesos.

Cabe remarcar que también tienen otros productos entre los electrodomésticos con poco más de 50 % de promoción, en el marco de la Navidad como periodo para estos precios.

Esta es la oferta más alta dentro del inventario que expone la mencionada cadena de supermercados en el último mes del año:

Vale la pena recordar que Olímpica presentó ofertas hasta del 90 % en Black Friday, por lo que parece importante mirar si algunas de esas quedaron vigentes para aprovecharlas.

¿Qué descuentos tiene Éxito para diciembre?

Éxito lanzó promoción de 75 % por un televisor Smart Monitor 55 Pulgadas Qled Smart 4K Alta Resolución Google Tv, que queda en 1’695.000 pesos y antes estaba en 6’780.000 pesos, según el sitio web de esa empresa.

De hecho, Carlos Mario Giraldo, Gerente General de Grupo Éxito, contó en el diario La República que la cadena de supermercados tiene previstos descuentos generales de hasta 50 % en sus tiendas por diciembre.

“Diciembre es para los colombianos una época especial: el mes de la celebración, de los regalos, de la familia y de ver la vida con especial optimismo. Para Grupo Éxito también representa nuestra temporada más importante del año. Nos preparamos para que, desde un buñuelo hasta una lavadora, los clientes encuentren todo lo que necesitan para vivir una Navidad inolvidable”, afirmó el directivo.

En el artículo en cuestión se indicó que esa rebaja aplica en inventario nacional de televisores, celulares, computadores, ‘tablets’, parlantes, barras de sonido, videojuegos, secadores, planchas, rizadoras, afeitadoras y electrodigital de hogar (neveras, lavadoras, ollas a presión digitales y freidoras de aire).

“En esta época reforzamos nuestra operación para atender el incremento en la demanda: contratamos cerca de 1.500 colaboradores adicionales, movilizamos alrededor de 180 millones de unidades de productos y operamos con más de 1.400 vehículos en todo el país, consolidando una de las operaciones logísticas más potentes de Colombia. Además, este año sumamos nuevas alternativas de compra con el primer Outlet Éxito, que abrió sus puertas con descuentos permanentes del 50% en moda, hogar, juguetería y electrodigital”, contó.

Esta es la mencionada oferta en Éxito hasta del 75 %:

¿Cómo ahorrar dinero para los regalos en diciembre?

Ahorrar dinero para los regalos de diciembre es posible si se combina planificación, organización y algunas decisiones de consumo más inteligentes. Una de las claves es anticiparse: cuando las compras se dejan para los últimos días, los precios suelen ser más altos y las opciones más limitadas. Comprar con tiempo permite comparar, aprovechar promociones y evitar gastos impulsivos.

Establecer un presupuesto específico para regalos navideños ayuda a mantener el control del gasto. Definir cuánto puedes invertir en total y cuánto asignar a cada persona reduce la probabilidad de endeudarte. Esta práctica es recomendada por expertos en finanzas personales, quienes resaltan que una planificación clara evita sobrecargos de fin de año.

Crear un fondo de ahorro navideño también es útil. Separar semanal o mensualmente una pequeña cantidad facilita llegar a diciembre con el dinero disponible sin afectar otros compromisos económicos. Plataformas financieras señalan que incluso guardar montos pequeños de forma constante puede cubrir la mayoría de los gastos de regalos.

Comparar precios entre tiendas físicas y plataformas digitales permite encontrar mejores ofertas. Muchas veces, el mismo producto tiene variaciones significativas de precio según el comercio. Utilizar buscadores y revisar reseñas ayuda a tomar decisiones más informadas y evitar compras costosas sin necesidad.

Optar por regalos hechos a mano o personalizados puede reducir considerablemente los costos. Preparar alimentos caseros, manualidades o experiencias compartidas resulta económico y suele tener un valor emocional mayor, lo que hace que el regalo sea apreciado sin exigir grandes inversiones.

Participar en intercambios de regalos familiares o entre amigos es otra estrategia eficaz. En lugar de comprar varios obsequios, solo se adquiere uno, lo que disminuye el gasto total sin perder la tradición navideña. Esta dinámica se ha vuelto común para controlar gastos durante las festividades.

Evitar endeudarse para comprar regalos es fundamental. Usar únicamente dinero ahorrado o disponible evita intereses que pueden extenderse durante meses. Expertos recomiendan pagar en efectivo o con tarjetas débito para mantener el presupuesto bajo control.

Al aplicar estas estrategias, es posible disfrutar de la tradición de regalar sin comprometer la estabilidad financiera del inicio de año.

