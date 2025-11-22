El Grupo Éxito puso en marcha una de sus jornadas de expansión más grandes del año: dos aperturas y tres remodelaciones el mismo día. Pero la novedad que más ha llamado la atención es la llegada del primer ‘outlet’ Éxito, un formato inédito para la marca que apuesta por precios bajos permanentes en moda, hogar y electrodigital.

El ‘outlet’, ubicado en el histórico Paseo de Junín en Medellín, tiene 822 metros cuadrados y ofrecerá descuentos fijos del 50 % y, en productos seleccionados, rebajas de hasta el 70 %. Este movimiento marca el inicio de una temporada de ofertas dirigida especialmente a los compradores antioqueños que buscan alivio en medio del panorama económico actual.

Según el presidente ejecutivo del grupo, Carlos Calleja, este formato responde a la necesidad de ampliar la oferta sin sacrificar calidad ni variedad: “Hemos trabajado a toda marcha para entregar lo mejor a los colombianos (…) Con el primer ‘outlet’ Éxito de moda, hogar y electrodigital ofrecemos grandes ofertas que alivian el bolsillo de los colombianos”.

¿Qué productos venderán en el nuevo Éxito de ‘outlet’?

El punto está diseñado para concentrarse en tres líneas principales:

Moda: con inventario rotativo y prendas de temporadas recientes a precios reducidos.

con inventario rotativo y prendas de temporadas recientes a precios reducidos. Electrodigital: electrodomésticos y tecnología con grandes descuentos.

electrodomésticos y tecnología con grandes descuentos. Hogar: artículos variados para equipar la casa a mitad de precio.

Este formato buscará convertirse en un nuevo imán comercial del centro de Medellín, donde el grupo no tenía presencia con propuesta ‘outlet’.

En total, las aperturas y renovaciones anunciadas representan una inversión de más de $27.000 millones, con la que el grupo busca mejorar sus puntos de venta, robustecer su oferta y adaptarse a las nuevas dinámicas del consumo.

El primer ‘outlet’ Éxito, por su enfoque en precios bajos y tres categorías clave, es el lanzamiento más esperado y podría convertirse en el formato con mayor crecimiento para la compañía en 2026 si mantiene la acogida proyectada.

Las remodelaciones, por su parte, apuntan a fortalecer zonas estratégicas y mejorar la experiencia de compra en ciudades clave como Bogotá y Medellín.

Cambios en tiendas Éxito de Bogotá y Medellín

El anuncio del outlet vino acompañado de tres renovaciones estratégicas que apuntan a mejorar surtido y experiencia de compra:

Éxito Usme (Bogotá)

Nuevas secciones: Delicatessen, Pescadería y Cocina de Mercado.

2.500 nuevas referencias de productos de gran consumo.

Apertura de una boutique Arkitect y Bronzini dentro del almacén.

Éxito Los Molinos (Medellín)

Redistribución completa de categorías estratégicas: carnes, frutas, verduras, lácteos, bebidas, cervezas y comida preparada.

Carulla El Poblado (Medellín)

Ampliación de zonas frías y aumento del área de carnes en más de 6 pies.

Expansión de las áreas de congelados y refrigerados.

Éxito abrió tienda de ropa en centro comercial

Además del nuevo outlet, el Grupo Éxito lanzó la primera Boutique Arkitect, una tienda de 215 metros cuadrados dedicada exclusivamente a moda, con más de 300 referencias de Arkitect y Bronzini.

El concepto responde al pedido de los clientes de tener un espacio más íntimo, curado y enfocado en diseño. Según la compañía, este piloto será replicado en otros centros comerciales del país.

