La Secretaría de Movilidad de Bogotá dio a conocer las tarifas que regirán durante 2026 para varios trámites relacionados con vehículos y conductores en la capital del país. Los nuevos valores aplican tanto para la expedición y renovación de licencias de conducción como para procesos de matrícula, cambio de placas y servicios de patios, y ya se encuentran definidos como precios finales.

De acuerdo con la información oficial, el costo para la expedición de la licencia de conducción será de:

329.800 pesos para automóviles.

272.700 pesos para motocicletas.

Estas tarifas corresponden al valor total que debe pagar el ciudadano al momento de efectuar el trámite ante los organismos autorizados.

¿Cuánto vale la renovación de la licencia de conducción y la matrícula en Bogotá en 2026?

En el caso de la renovación de la licencia, la Secretaría estableció un precio de 151.500 para carros y de 266.400 para motos. Desde la entidad distrital se precisó que estos montos incluyen la tarifa distrital, los aportes al Ministerio de Transporte y la sobretasa correspondiente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Otros procedimientos que también registraron actualización de precios son los relacionados con la matrícula de vehículos. Para 2026, el trámite de matrícula tendrá un costo de 708.200 para automóviles y de 420.700 para motocicletas. Este proceso ha tomado mayor relevancia en el marco de los lineamientos impulsados por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

Finalmente, el Distrito fijó las tarifas para el cambio de placas y el servicio de patios. El cambio de placas costará 407.400 pesos en el caso de automóviles y 292.500 pesos para motos. En cuanto a los patios, los valores diarios serán de 465.200 pesos para vehículos pesados, 167.600 pesos para carros, 54.300 pesos para motocicletas y 8.800 pesos para bicicletas, según el tipo de vehículo inmovilizado.

¿Cómo queda el pico y placa en Bogotá para el 2026?

Así queda el pico y placa en Bogotá para 2026, de acuerdo con la programación definida por las autoridades de tránsito. Para el mes de enero de 2026, la medida se aplicará bajo el esquema habitual de rotación por números de placa, con el objetivo de regular la movilidad en la capital y reducir la congestión vehicular en las principales vías de la ciudad.

Según el calendario establecido, el sábado 3 de enero podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9. En contraste, el sábado 10 de enero la autorización será para los automotores con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Las autoridades recomiendan a los conductores consultar periódicamente los canales oficiales para conocer posibles ajustes o ampliaciones de la medida durante el resto del mes y del año.

