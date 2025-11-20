El Centro Comercial Molinos de Medellín ha sido testigo de un cambio inmediato y significativo en su oferta, impulsado por el Grupo Éxito. Este 20 de noviembre se inauguró una ‘boutique’ de gran formato de Arkitect, una de las marcas propias más reconocidas del ‘retailer’. La apertura de este espacio no es solo un movimiento de expansión para la cadena, sino una declaración de intenciones para revitalizar la experiencia de compra en moda dentro de los centros comerciales del país, ofreciendo a los consumidores un punto de encuentro con la moda 100 % colombiana.

La estrategia del Grupo Éxito, ahora bajo la sombrilla del Grupo Callejas, se centra en el fortalecimiento de la industria nacional. La nueva tienda, con sus 215 metros cuadrados dedicados a la ropa y accesorios, servirá como vitrina principal para Arkitect, y estará acompañada por otras marcas propias de la casa como Bronzini y People.

Con esto, la cadena de supermercados busca transformar la percepción de los consumidores al demostrar que el diseño y la versatilidad de estas creaciones nacionales están a la altura de marcas de renombre internacional, garantizando una obra nacional competente en calidad y estilo.

La ubicación y el tamaño de la nueva ‘boutique’ en Molinos están diseñados para elevar la experiencia de compra. Más allá de ser un simple punto de venta, este espacio representa un compromiso con el consumidor que busca moda de calidad con identidad local. El enfoque en marcas como Arkitect subraya el propósito del Grupo Éxito de expandir su presencia y, simultáneamente, impulsar la cadena productiva interna, incentivando el consumo de productos que resaltan el talento y la manufactura colombiana en uno de los centros comerciales más concurridos de la capital antioqueña.

¿Cuál es la marca propia del Éxito?

El fenómeno de las marcas propias del Grupo Éxito trasciende la simple oferta de productos básicos. La estrategia del ‘retailer’ se articula a través de una gama diversificada que cubre desde el carro de mercado hasta el armario del consumidor, sirviendo a distintos segmentos y canales de compra. En el ámbito de la alimentación y el hogar, la compañía incluye referentes esenciales como Ekono, que ofrece soluciones cotidianas y accesibles, sumándose a las ofertas premium encontradas en las cadenas Carulla y Pomona. Esta aproximación multimarca permite al Grupo Éxito competir directamente en calidad y precio con las marcas nacionales e internacionales, ofreciendo a los clientes una alternativa de valor en cada nivel socioeconómico.

Más allá de los anaqueles del supermercado, el Grupo Éxito ha logrado una consolidación notable en el sector textil con líneas de ropa que han ganado reconocimiento propio. Marcas como Arkitect, enfocada en la moda contemporánea y de tendencia; Bronzini, destacada por su sleepwear y ropa interior; y People, con una propuesta más casual y juvenil, se han convertido en pilares estratégicos de la compañía. Estas marcas propias textiles no solo representan una fuente significativa de ingresos, sino que también refuerzan la promesa de calidad y diseño a precios competitivos, posicionando al Grupo Éxito no solo como un líder en ‘retail’ de alimentos, sino también como un actor clave en la industria de la moda en el país.

