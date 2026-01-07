Las cuotas de administración en conjuntos residenciales tendrían incrementos en 2026, impulsados principalmente por el aumento del salario mínimo y los cambios recientes en la legislación laboral. Tradicionalmente, las asambleas de copropietarios ajustan este cobro con base en el índice de precios al consumidor (IPC) o en el alza del salario mínimo.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, para este año, un incremento limitado solo al IPC —cercano al 5 %— sería insuficiente para cubrir los gastos operativos de la mayoría de copropiedades.

De esta manera, el aumento de la cuota de administración para algunos conjuntos residenciales VIS sería cercano al 22,5 %, tal y como ha conocido Pulzo en algunas tarifas que ya entraron en vigencia desde el primero de enero de 2026.

(Vea también: Impacto al bolsillo de quienes viven en Chía, Mosquera y Funza: suben los pasajes hacia Bogotá)

Lee También

Por ejemplo, si un propietario pagaba 119.000 pesos en 2025, este año deberá pagar una tarifa plena de 154.000 pesos mensuales (35.000 pesos más). Según los datos revelados por distintas propiedades horizontales de Bogotá y Cundinamarca, las cuales especifican que el valor es asignado según su coeficiente de copropiedad.

¿Por qué aumentan las cuotas de administración en Colombia?

Uno de los factores de mayor peso es el impacto del salario mínimo en los contratos de vigilancia y servicios generales, que pueden representar entre el 70 % y el 80 % del presupuesto total de un edificio o conjunto. A esto se suman los cambios en la jornada laboral, que se reduce a 42 horas semanales, y los nuevos recargos establecidos por la ley, lo que incrementa de manera significativa los costos de las empresas prestadoras de estos servicios.

De acuerdo con estimaciones del sector, los aumentos se reflejarían principalmente en los siguientes rubros, que suelen ser los más costosos dentro de la administración:

Vigilancia: Las tarifas legales para empresas de seguridad están atadas al salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Con el ajuste del 23,7 % y los nuevos marcos técnicos para estos servicios, se calcula que el costo de los contratos subiría entre un 26 % y un 31,7 %.

Las tarifas legales para empresas de seguridad están atadas al salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Con el ajuste del 23,7 % y los nuevos marcos técnicos para estos servicios, se calcula que el costo de los contratos subiría entre un 26 % y un 31,7 %. Servicios generales: Las labores de aseo y conserjería tendrían incrementos estimados entre el 15 % y el 22 %.

Aunque no existe un tope único y obligatorio para el aumento de la cuota de administración, cualquier ajuste debe ser aprobado en la asamblea de copropietarios y sustentado en el presupuesto real de gastos. Por eso, expertos recomiendan a los residentes revisar con atención las proyecciones financieras antes de las decisiones, para evitar incrementos que no correspondan a las necesidades reales del inmueble.

¿Quién define la cuota de administración?

En Colombia, la definición de la cuota de administración en propiedades horizontales está regulada por la Ley 675 de 2001, que establece que la asamblea general de propietarios es la única autoridad facultada para aprobar y fijar su valor. Esta cuota puede ser ordinaria o extraordinaria y su objetivo es cubrir los gastos necesarios para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las zonas comunes del conjunto o edificio.

De acuerdo con la normativa, la administración de la propiedad horizontal es la encargada de elaborar y presentar el proyecto de presupuesto anual, en el que se detallan los ingresos y gastos previstos para el periodo correspondiente. Dicho presupuesto sirve como base para calcular el monto de la cuota que deberá asumir cada unidad privada, según su coeficiente de copropiedad.

Sin embargo, la decisión final no recae en el administrador ni en el consejo de administración, sino en la asamblea general de propietarios, que puede reunirse de manera ordinaria o extraordinaria. En estas reuniones, los propietarios analizan el presupuesto presentado y aprueban el valor definitivo de la cuota de administración que deberá pagarse durante el periodo establecido.