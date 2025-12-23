El programa Colombia Mayor, liderado por Prosperidad Social, ampliará su cobertura a partir del 23 de diciembre, beneficiando a 3 millones de personas mayores en todo el país con una transferencia mensual de 230.000 pesos. Esta medida busca garantizar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión y se encuentran en condición de vulnerabilidad.

La ampliación responde a los lineamientos del CONPES 4176 de 2025 y se articula con la reforma pensional, actualmente en revisión por la Corte Constitucional. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que la inversión para este ciclo supera los 600.000 millones de pesos, recursos que serán entregados a través del Banco Agrario de Colombia y su red de aliados.

Esta es la entrevista con el director de Prosperidad Social

¿Quiénes se beneficiarán?

– Mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que no cuentan con pensión.

– Personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, priorizando grupos A, B y C1 del Sisbén IV.

¿Cómo se recibirán los pagos?

– A partir del 23 de diciembre y hasta el 12 de enero de 2026.

– Mediante transferencia bancaria o giro, según el canal asignado.

– Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta de cobro.

La medida busca reducir la pobreza extrema en la población adulta mayor y fortalecer la protección social. La entrega de recursos se realizará de manera progresiva, priorizando a quienes más lo necesitan. Para consultas o actualizaciones, los beneficiarios pueden comunicarse con Prosperidad Social a través de sus canales oficiales.

Rodríguez Amaya destacó que la transferencia por sí sola no saca a nadie de la pobreza, y que es necesario convertirla en la base para proyectos productivos de las comunidades. La entidad está reduciendo la carga de las transferencias y aumentando la inversión en programas de inclusión productiva que promuevan la autonomía económica comunitaria y el trabajo asociativo

La entidad también está trabajando para fortalecer la asociatividad campesina y mejorar las fuentes de comercialización. Rodríguez Amaya destacó la importancia de apoyar directamente la capacidad productiva de las organizaciones campesinas para garantizar la sostenibilidad de los programas sociales

