Compensar reforzó su papel como apoyo económico para miles de familias, al entregar más de 7,9 millones de subsidios con una inversión superior a 1,2 billones de pesos. Estos datos se desprenden del informe de la caja de compensación correspondiente al acumulado del 2024.

Estos recursos beneficiaron a más de 1,3 millones de afiliados en Bogotá y Cundinamarca, aportando alivios en áreas clave como educación, manutención de hijos, vivienda y desempleo.

La entidad destacó que los subsidios más demandados fueron el Monetario para hijos menores, el de Desempleo y el Educativo, debido a su impacto directo en la estabilidad financiera de los hogares y en la continuidad de los proyectos de vida.

El portafolio de apoyos para afiliados de categorías A y B incluye el Subsidio Monetario, que otorga 65.100 pesos mensuales por cada persona a cargo o el Subsidio Educativo, que entrega 95.700 pesos una vez al año a estudiantes de primaria y secundaria.

Asimismo, ayudas para vivienda como el Subsidio de Construcción en Sitio Propio, de hasta 99.645.000 pesos, y el Subsidio de Mejoramiento Habitacional, de hasta 31.317.000 pesos.

También ofrece el Subsidio de Desempleo, que cubre cuatro pagos por un total de 2.135.250 pesos, y el Amparo de Vida, que otorga 8 millones en caso de fallecimiento del afiliado. Compensar invita a solicitar estos apoyos a través de su plataforma digital.

Por qué los subsidios son claves para miles en Colombia

En Colombia, los subsidios representan un apoyo esencial para las personas de bajos recursos, pues les permiten cubrir necesidades básicas y reducir la presión económica que enfrentan a diario.

Estos recursos funcionan como un complemento al ingreso familiar y ayudan a cerrar brechas sociales en áreas donde los hogares más vulnerables suelen tener mayores dificultades de acceso.

Por ejemplo, los subsidios monetarios alivian gastos relacionados con la alimentación, transporte o sostenimiento de los hijos, lo que mejora la estabilidad del hogar y facilita que los recursos propios se destinen a otras prioridades.

En el ámbito educativo, los subsidios permiten que niños y jóvenes permanezcan en el sistema escolar al ayudar a cubrir gastos de útiles, matrículas o transporte, evitando la deserción y mejorando las oportunidades futuras.

En vivienda, los apoyos para construcción o mejoramiento permiten que familias en condiciones precarias accedan a espacios más seguros y dignos, lo cual impacta directamente su calidad de vida.

Asimismo, los subsidios de desempleo brindan un respaldo temporal en momentos críticos, garantizando acceso a salud, ahorro pensional y acompañamiento para la búsqueda de empleo.

En conjunto, estos subsidios fortalecen la protección social, disminuyen la vulnerabilidad y contribuyen a que más colombianos puedan avanzar hacia una vida con mayor bienestar y oportunidades.

