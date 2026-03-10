El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a través de su plataforma Betowa, anunció la apertura de inscripciones para el programa técnico en agente de tránsito y transporte. Esta formación gratuita busca capacitar talento humano para regular la movilidad y mejorar la seguridad vial en las diferentes regiones del país.

Para aplicar a esta oferta educativa, los aspirantes deben cumplir con el siguiente proceso digital:

Ingresar al portal: acceda a la página oficial de Betowa (dando clic acá).

Filtrar modalidad: seleccione la opción marcada como ‘virtual’.

Elegir el programa: busque ‘técnico en agente de tránsito y transporte’ y presione el botón ‘inscribirse’.

Cargar documentos: es indispensable tener a mano el documento de identidad escaneado en formato PDF (con un peso no mayor a 2 MB).

Al ser una modalidad 100 % virtual, los interesados pueden acceder desde cualquier municipio de Colombia, eliminando barreras de desplazamiento. El programa tiene una carga académica de 2.208 horas, iniciando clases el próximo 10 de abril de 2026 y finalizando el 9 de julio de 2027.

Esta certificación técnica permite a los egresados vincularse rápidamente al sector público o privado, respondiendo a la alta demanda de reguladores de movilidad en las vías nacionales.

¿Cuáles son los requisitos para estudiar curso técnico en agente de tránsito y transporte del Sena?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) mantiene abierta la posibilidad para que los colombianos se formen como técnicos en agente de tránsito y transporte. Este programa busca capacitar al personal encargado de regular la movilidad y vigilar el cumplimiento de las normas viales en el país.

Para postularse, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios que garantizan su idoneidad en el cargo. En primer lugar, es indispensable tener 18 años cumplidos y contar con el título de básica secundaria (haber aprobado como mínimo el grado noveno).

En cuanto a las competencias de conducción, el Sena exige que los candidatos posean las licencias A2 y C1, en cumplimiento del Acuerdo 051 de 1993 y la Resolución 1500 de 2005. Finalmente, debido al componente digital del programa, es necesario que los interesados tengan conocimientos básicos en informática, acceso permanente a internet y un dispositivo tecnológico para desarrollar las actividades académicas virtuales.

¿Qué habilidades desarrolla el curso técnico en agente de tránsito y transporte del Sena?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) continúa fortaleciendo su oferta académica con el programa técnico en Agente de Tránsito y Transporte, una formación diseñada para tecnificar la vigilancia y el control vial en el país. El curso se centra en brindar herramientas técnicas y legales para que los egresados actúen bajo la normativa vigente.

Los estudiantes de este programa desarrollan habilidades integrales que van más allá del control de vías. Entre los pilares de la formación se encuentran:

Gestión de siniestros: capacidad para caracterizar accidentes de tránsito siguiendo estrictamente los protocolos legales.

Seguridad y Salud: aplicación de políticas de seguridad y salud en el trabajo (SST) y protección ambiental.

Ciencias Aplicadas: uso de conocimientos en ciencias naturales para resolver situaciones en el contexto productivo y social.

Comunicación: desarrollo de procesos comunicativos eficaces, fundamentales para la mediación en vía pública.

Esta formación busca profesionalizar el rol del agente, garantizando que el control del transporte se realice con criterios técnicos y enfoque preventivo.

