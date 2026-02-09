El presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional del decreto de emergencia económica y social expedido por la ola invernal que afecta a varias regiones del país, especialmente a los departamentos de Córdoba y Sucre. La petición fue hecha mediante una carta formal enviada al alto tribunal, en la que el mandatario expuso nuevos elementos que, a su juicio, cambian de manera sustancial el panorama que motivó la medida.

Sigue a PULZO en Discover

En el documento, Petro señaló que su solicitud parte del respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, pero insistió en que la gravedad de la situación obliga al Gobierno a insistir en la necesidad de herramientas excepcionales para atender la emergencia. En uno de los apartes de la carta, el jefe de Estado aseguró que gobierna “en medio de una emergencia real, que hoy no admite dilaciones ni lecturas abstractas”.

(Vea también: Periodista de Win Sports se quiebra y rompe en llanto en vivo por las inundaciones en Córdoba)

El mandatario también recordó que el Decreto Legislativo 1390 de 2025 permanece suspendido por decisión del alto tribunal y subrayó que el Ejecutivo ha acatado dicha determinación sin reservas. No obstante, afirmó que desde el momento en que se adoptó la suspensión, la situación humanitaria en las zonas afectadas se ha deteriorado de forma acelerada, lo que ha incrementado las necesidades de atención estatal.

Lee También

Con este documento, el presidente Gustavo Petro pidió a los magistrados de la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional del decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, que había declarado la emergencia económica y social en todo el territorio nacional. “Desde el… pic.twitter.com/STopTIDpu4 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 9, 2026

En la misiva, de tres páginas, Petro sostuvo: “Precisamente por respeto a ese control constitucional, y en el marco del diálogo institucional que nos exige la democracia, me permito poner en su consideración hechos nuevos, graves y sobrevinientes, que hoy cambian de manera sustancial la realidad que vive el país. Una emergencia que ya está cobrando vidas”.

Lee También

El documento también incluyó críticas directas del jefe de Estado hacia la Corte Constitucional y, en particular, hacia uno de sus magistrados. Petro advirtió que mantener la suspensión del decreto podría derivar en una crisis fiscal innecesaria y reiteró su postura frente a la política económica, el manejo de subsidios y el papel del Banco de la República en el contexto actual.

Así las cosas, la Corte Constitucional deberá evaluar los argumentos presentados por el Gobierno y decidir si mantiene o levanta la suspensión del decreto.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.