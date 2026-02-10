En un panorama económico signado por la inflación, el costo de la vida se ha elevado considerablemente para los colombianos en el último año. Específicamente, el precio de la carne ha experimentado un alza del 11,73 %, superando con creces la inflación general que para enero de 2026 se reportó en 5,35 %. Este aumento ha presionado el bolsillo de los hogares, llegando a superar los 4.000 pesos en los últimos 12 meses, al pasar el precio promedio del kilo de carne de res de 29.653 a 34.026, según informó La República.

Este incremento tiene diversas causas, según el presidente Gustavo Petro, el alza se atribuye principalmente a la variación en los precios internacionales de productos como la carne y el café, no al ajuste del salario mínimo introducido en 2025. “Solo la carne y el café... elevaron levemente la inflación frente a enero del año pasado, en apenas 0,25 %,” afirmó el mandatario.

El alza del precio de la carne de res no solo ha presionado la economía en general, sino que ha tenido un fuerte impacto a nivel doméstico. Según el Dane, la carne de res y derivados lideraron el índice de precios al consumidor (IPC) con una variación mensual de 2,55 % en enero. En cuanto a cortes específicos, el lomo fino lideró las variaciones, aumentando su precio de 40.516 a 47.543 pesos, de acuerdo con el rotativo.

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) también se ha pronunciado al respecto. “Es importante distinguir entre salario nominal y real; con el aumento de 9,5 %, la gente empezó nuevamente a demandar más carne de res”, señaló Óscar Cubillos, director de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, según el impreso.

El consumo incrementado de carne, impulsado por el aumento en los salarios nominales, llevó a un aumento del 7 % en el sacrificio de bovinos en 2025, incrementando la faena y los precios. Esto produce una inflación más alta específicamente en términos de carne de res. El sector porcino y avícola ha tenido un comportamiento distinto a la carne de res. Mientras que el precio del cerdo ha disminuido en 2,5%, el costo del pollo ha tenido un leve incremento, como se dijo en el citado medio.

Colombia cuenta con una producción anual de 800.000 toneladas de carne, importando apenas 11.000. Es decir, el mercado es fuertemente dependiente de la producción local, y por ende vulnerable a sus variaciones, según el informe periodístico.

El escenario de precios en ascenso amenaza con ser persistente y marcar fuertemente las dinámicas económicas del 2026, anticipando un incremento del costo de vida para los colombianos ante la posibilidad de nuevas alzas salariales para satisfacer la demanda elevada.

