A solo 15 minutos de Villa de Leyva se encuentra Santa Sofía, un municipio boyacense que se ha ganado el reconocimiento como la ‘capital nacional’ de la curuba, un fruto de origen precolombino que hoy sigue siendo clave para la economía local.

Sigue a PULZO en Discover

Según datos de Situr Boyacá, la curuba es uno de los principales productos agrícolas de esta población, aunque no es el único. En sus tierras también se cultivan fresa, frambuesa, papa, maíz, arveja, frijol, yuca y batata, lo que refleja la diversidad productiva del municipio. Boyacá, de hecho, se caracteriza por contar con varias localidades reconocidas por su producción agrícola, como Tununguá, considerada la ‘capital mundial’ de la guanábana.

En Santa Sofía, la importancia de la curuba se evidencia en eventos como el Reinado de la Curuba, que resalta el papel del fruto en la identidad del municipio y se celebra en el mes de agosto. La alta producción se explica por las condiciones agroclimáticas de la zona, ubicada en la Cordillera Oriental, con un clima templado-frío favorable para este cultivo.

Lee También

(Vea también: El municipio más seguro de Cundinamarca: es el menos habitado y tiene clima para ‘piscinear’)

De acuerdo con el agrónomo Tarmín de Campos, la curuba se adapta bien a los suelos de ladera, tiene una rápida producción —que inicia aproximadamente a los ocho meses— y responde a una demanda comercial constante. Además del cultivo, el municipio ofrece a visitantes la posibilidad de consumir derivados como jugos y postres en restaurantes y comercios locales.

¿Qué hay para hacer en Santa Sofía (Boyacá)?

Santa Sofía, municipio ubicado en el occidente de Boyacá, ofrece una amplia variedad de atractivos históricos, naturales y culturales que lo convierten en un destino de interés para los visitantes. Entre sus sitios más reconocidos está la escalera colgante más larga de Colombia, ubicada en el Paso del Ángel, un paraje rural sobre el río Moniquirá que permite apreciar el paisaje de la región.

Otro punto destacado es el Hoyo de La Romera, un lugar rodeado de relatos tradicionales, así como las cuevas de los Indios y de Las Chapas, utilizadas por comunidades indígenas como templos y túneles. También se encuentra la cascada del Hayal, asociada a episodios de la época prehispánica.

El recorrido turístico incluye la piedra movible y los petroglifos de El Salitre, con grabados prehispánicos, además de construcciones coloniales como la parroquia Santa Rosa de Lima, de 1771, y el convento de Santo Ecce Homo, vinculado a procesos de evangelización y retiros espirituales.

¿Cuánto se gasta de Bogotá a Santa Sofía (Boyacá)?

Viajar de Bogotá a Santa Sofía, en el departamento de Boyacá, implica un recorrido aproximado de tres horas por carretera, dependiendo de la ruta elegida y las condiciones del tráfico. Este municipio, cercano a Villa de Leyva, se ha convertido en un destino frecuente para quienes buscan turismo de naturaleza y descanso fuera de la capital.

Existen dos trayectos principales para llegar desde Bogotá. El primero es por la Autopista Norte, pasando por el Puente de Boyacá y entrando por Villa de Leyva. El segundo recorrido es por la vía de Ubaté y Chiquinquirá, una alternativa utilizada por conductores que se desplazan desde el occidente de la ciudad.

En cuanto al costo del viaje, el pasaje en transporte intermunicipal oscila entre los 40.000 y los 60.000 pesos por trayecto, según la empresa y el punto de salida. Estos valores pueden variar en temporadas altas o fines de semana.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).