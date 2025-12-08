Villagómez fue identificado como el municipio más seguro de Cundinamarca durante los primeros cinco meses del año, según un informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento. La población registró apenas cuatro hechos delictivos en ese periodo, consolidándose como la de mejores indicadores de seguridad en el territorio.

El reporte también destacó que otras 24 poblaciones de Cundinamarca contabilizaron menos de 20 delitos de alto impacto, mientras que seis municipios registraron menos de 10. Estas cifras evidencian una reducción significativa en la ocurrencia de conductas criminales en varias zonas del departamento.

Además de sus indicadores de seguridad, Villagómez se caracteriza por su clima cálido, con una temperatura promedio de 26 grados centígrados. Esto lo convierte en un destino atractivo para actividades de descanso, piscinas y visitas a cascadas naturales. El municipio está ubicado a menos de tres horas de Bogotá, tomando la Autopista Norte y la vía hacia Pacho (Cundinamarca).

¿Cuántos habitantes tiene Villagómez?

Villagómez es uno de los 116 municipios que conforman el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para 2023 este territorio registró un total de 2.018 habitantes, distribuidos en 976 mujeres (48,4 %) y 1.042 hombres (51,6 %).

Con esta cifra, Villagómez se ubicó como el municipio menos poblado de Cundinamarca, pues sus habitantes representaron apenas el 0,06 % del total departamental en 2023. Esta condición demográfica lo distingue dentro del mapa cundinamarqués. Pese a su reducido número de habitantes, el municipio ha ganado reconocimiento por su tranquilidad. Su bajo nivel de ocupación lo convierte en un destino frecuentado para el descanso durante vacaciones y fines de semana, además de ser considerado por algunos como un lugar atractivo para adquirir vivienda. ¿Qué hacer en Villagómez? Villagómez ofrece diversos atractivos naturales que lo convierten en un destino ideal para quienes disfrutan del turismo al aire libre. Entre los puntos más destacados se encuentran el cerro Azul, el cerro Vereda Mitacas y las cordilleras Chinavita, Pasuncha y Peña Blanca, que permiten hacer recorridos y apreciar paisajes de la región. Para quienes buscan tranquilidad, la laguna Corinto y la laguna Potosí son espacios propicios para conectarse con la naturaleza. Además de sus recursos naturales, el municipio cuenta con opciones para quienes desean conocer más sobre su cultura y vida local. Los visitantes pueden recorrer fincas cafeteras que permiten experimentar de cerca la tradición cafetera de la zona. También es posible visitar el templo parroquial y el centro comercial La Bella Villa Centro, dos lugares de referencia dentro del casco urbano. La oferta gastronómica de Villagómez también atrae a propios y visitantes. Entre los platos y productos típicos se destacan el viudo de capaz, las garullas, diversos postres tradicionales, el caldo de costilla y el conejo, preparados de manera artesanal. Estas opciones permiten complementar la experiencia turística con sabores propios del municipio.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

