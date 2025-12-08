Villagómez fue identificado como el municipio más seguro de Cundinamarca durante los primeros cinco meses del año, según un informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento. La población registró apenas cuatro hechos delictivos en ese periodo, consolidándose como la de mejores indicadores de seguridad en el territorio.
El reporte también destacó que otras 24 poblaciones de Cundinamarca contabilizaron menos de 20 delitos de alto impacto, mientras que seis municipios registraron menos de 10. Estas cifras evidencian una reducción significativa en la ocurrencia de conductas criminales en varias zonas del departamento.
Además de sus indicadores de seguridad, Villagómez se caracteriza por su clima cálido, con una temperatura promedio de 26 grados centígrados. Esto lo convierte en un destino atractivo para actividades de descanso, piscinas y visitas a cascadas naturales. El municipio está ubicado a menos de tres horas de Bogotá, tomando la Autopista Norte y la vía hacia Pacho (Cundinamarca).
¿Cuántos habitantes tiene Villagómez?
Villagómez es uno de los 116 municipios que conforman el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para 2023 este territorio registró un total de 2.018 habitantes, distribuidos en 976 mujeres (48,4 %) y 1.042 hombres (51,6 %).
