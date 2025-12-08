El municipio de Cerrito (Santander), se destaca como uno de los mejores lugares de Colombia para observar cóndores andinos en libertad. Según el Instituto Humboldt, esta región ubicada entre Santander, Norte de Santander y Boyacá concentra cerca del 53 % de la población nacional de la especie en los Andes nororientales. La presencia de estas aves se da especialmente en el páramo del Almorzadero, territorio que pertenece a Cerrito y que se ha convertido en un refugio clave para su conservación.

Las comunidades locales han sido fundamentales para mantener y recuperar la presencia del cóndor andino en esta zona del páramo de Almorzadero, que es el más pequeño de Colombia. Organizaciones como la Asociación Campesina Coexistiendo con el Cóndor han trabajado durante años en la protección del hábitat y en la sensibilización sobre la importancia de la especie.

Esta labor ha permitido que los cóndores regresen con mayor frecuencia al páramo y que en el municipio se desarrollen actividades de conservación, como la liberación de ejemplares recuperados por autoridades ambientales.

Cerrito también ha sido noticia por avistamientos excepcionales, como el registrado en el páramo del Almorzadero, donde 13 cóndores andinos fueron vistos volando juntos en un hecho considerado histórico. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, mostraron el imponente espectáculo natural que ofrece esta zona del país y reforzaron su importancia como punto estratégico para el avistamiento de la especie.

Llegar a este municipio desde Bogotá toma entre seis y siete horas por vía terrestre. El trayecto inicia en la Autopista Norte, continúa hacia Tunja y luego sigue por la vía nacional que conduce a Málaga (Santander). Desde allí, los viajeros encuentran el camino hacia Cerrito y su páramo del Almorzadero, el cual se ha convertido en un destino atractivo para quienes buscan conectar con la naturaleza y observar de cerca al cóndor andino.

¿Qué hacer en Cerrito (Santander)?

Cerrito es un municipio santandereano reconocido por su belleza natural y por albergar algunos de los atractivos más emblemáticos del departamento. Entre ellos se destaca la capilla de Jesús de Nazaret, una construcción tradicional muy visitada por fieles y turistas, así como las ruinas de un antiguo seminario colonial ubicadas en el corregimiento de Servita, que se han convertido en un punto de interés histórico y cultural.

El municipio, situado en una zona de clima frío, mantiene temperaturas promedio entre los 14 y 16 °C, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes disfrutan de ambientes tranquilos y frescos. Su paisaje montañoso permite realizar recorridos rurales, caminatas y visitas a miradores naturales desde los cuales es posible apreciar amplios panoramas de la región.

Cerrito limita con Concepción por el sur y el oriente; con San Andrés y Guaca por el occidente, y con el departamento de Norte de Santander por el norte y parte del oriente. Gracias a esta ubicación, el municipio también funciona como punto de conexión para quienes desean recorrer el noreste del departamento y conocer otras poblaciones con tradición histórica y ambiente campesino.

También están estos lugares para conocer en Cerrito:

Cascada del Salto, con una caída de más de 80 metros de altura sobre el río Angostura, localizada a seis kilómetros del pueblo.

Páramo del Almorzadero, en el sector Mortiño alto.

Laguna Negra.

Mirador piedra del Chulo.

Represa Pescadito, en la vereda Morcate.

Cueva Lluviosa.

Alto de Cruz de Piedra

Laguna del Tutal.

Cuevas de Angostura.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

