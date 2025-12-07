La gastronomía tradicional cundinamarquésa es reconocida por sus sabores auténticos, y uno de los postres más representativos es la cuajada con melao. Sin embargo, en el municipio de Zipaquirá, la experiencia de este plato se eleva gracias a un proceso de elaboración que le confiere un sabor y una textura inigualables, atrayendo a visitantes en busca de esta delicia única y de visitar la Catedral de Sal.

La cuajada de esta población se distingue de las que se consiguen en Bogotá u otras zonas del altiplano por su método artesanal. Esta variante local incluye un paso por salmuera y un proceso de compactación entre piedras, lo que le da una consistencia particular.

La pieza se culmina al ser sumergida en melao caliente y servirse, tradicionalmente, en un plato de barro negro, lo que contribuye a que el producto final conserve un toque único y se diferencie de otras versiones disponibles en distintas poblaciones y locales del departamento.

Es por eso que el viaje hasta Zipaquirá para degustar este producto derivado de la leche es un plan que se puede hacer fácilmente si las personas viven en Bogotá, Chía, Cajicá o más, ya que es cerca a distintos puntos y tiene vías que permiten llegar allí fácilmente. Justamente, el local más afamado por sus cuajadas con melao se llama la Triada Restaurante. No obstante, existen más establecimientos enfocados en este alimento.

¿Cómo llegar a Zipaquirá desde Bogotá?

Llegar a este destino para probar la famosa cuajada con melao es sencillo. Zipaquirá se encuentra aproximadamente a 48 kilómetros al norte de Bogotá y es fácilmente accesible por carretera. La principal vía de acceso es la Autopista Norte (troncal 90), que ofrece un trayecto directo desde la capital. El viaje en vehículo particular puede durar entre una hora y hora y media, dependiendo del tráfico.

Para quienes prefieren el transporte público, desde el Terminal del Norte de Bogotá o el Portal del Norte de Transmilenio salen buses intermunicipales con alta frecuencia hacia Zipaquirá. Una vez en el municipio, los puntos tradicionales donde se comercializa esta cuajada se encuentran cerca del centro histórico y la emblemática Catedral de Sal, convirtiéndola en una parada obligatoria para los amantes de los postres típicos.

