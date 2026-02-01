Colombia es uno de los países con destinos más atractivos para viajar en 2026, de acuerdo con un ‘ranking’ de predicciones publicado por Airbnb, que analizó las tendencias que marcarán los viajes de este año, especialmente entre viajeros latinoamericanos.

El listado destaca a Medellín, Santa Marta, Bogotá y Guatapé (Antioquia) como algunos de los lugares que concentrarán mayor interés, impulsados por una búsqueda creciente de experiencias más inmersivas, así como por la importancia del bienestar y la comodidad durante los viajes.

Según el informe, Medellín continúa posicionándose como un destino urbano con una oferta cultural amplia, vida nocturna activa y opciones de alojamiento adaptadas a estancias largas. Santa Marta, por su parte, se mantiene como uno de los principales atractivos de sol y naturaleza, gracias a su cercanía con el Parque Tayrona y la Sierra Nevada.

Bogotá figura en el ‘ranking’ por su diversidad gastronómica, cultural y de entretenimiento, mientras que Guatapé se consolida como un destino preferido para escapadas cortas, especialmente por su entorno natural y su cercanía con la capital antioqueña.

Airbnb señaló que, de cara a 2026, los viajeros priorizarán alojamientos que ofrezcan mayor confort, espacios para el descanso y experiencias que permitan una conexión más profunda con el destino, tendencia que favorece a varias ciudades colombianas.