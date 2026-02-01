El listado destaca a Medellín, Santa Marta, Bogotá y Guatapé (Antioquia) como algunos de los lugares que concentrarán mayor interés, impulsados por una búsqueda creciente de experiencias más inmersivas, así como por la importancia del bienestar y la comodidad durante los viajes.
Según el informe, Medellín continúa posicionándose como un destino urbano con una oferta cultural amplia, vida nocturna activa y opciones de alojamiento adaptadas a estancias largas. Santa Marta, por su parte, se mantiene como uno de los principales atractivos de sol y naturaleza, gracias a su cercanía con el Parque Tayrona y la Sierra Nevada.
Bogotá figura en el ‘ranking’ por su diversidad gastronómica, cultural y de entretenimiento, mientras que Guatapé se consolida como un destino preferido para escapadas cortas, especialmente por su entorno natural y su cercanía con la capital antioqueña.
Airbnb señaló que, de cara a 2026, los viajeros priorizarán alojamientos que ofrezcan mayor confort, espacios para el descanso y experiencias que permitan una conexión más profunda con el destino, tendencia que favorece a varias ciudades colombianas.
El centro histórico amurallado, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es uno de los principales atractivos para los visitantes, junto con sus calles coloniales, plazas y fortificaciones. A esto se suma su ubicación estratégica frente al mar Caribe, que facilita el acceso a playas, islas cercanas y recorridos marítimos.
Según datos del sector turístico, Cartagena suele encabezar los registros de ocupación hotelera y llegada de pasajeros aéreos, especialmente en temporadas altas como vacaciones y festivos. Estos factores han convertido a la ciudad en un punto clave para la industria turística del país y en una de las principales vitrinas internacionales de Colombia.
¿Cómo planificar un viaje sin agobiarse?
Planificar un viaje puede resultar abrumador si no se cuenta con una organización previa. Sin embargo, expertos en turismo y planificación recomiendan seguir una serie de pasos que facilitan el proceso y ayudan a reducir el estrés antes de salir.
Uno de los primeros aspectos clave es comenzar con anticipación, lo que permite evaluar opciones de transporte, alojamiento y actividades con mayor tranquilidad. A esto se suma la definición de un presupuesto claro, que sirve como base para tomar decisiones informadas y evitar gastos imprevistos.
Otro punto relevante es reunir información confiable sobre el destino, incluyendo clima, requisitos de ingreso y movilidad. Con estos datos, se puede construir un itinerario flexible, que contemple tiempos de descanso y posibles cambios. Asimismo, elaborar listas de verificación —como documentos, reservas y equipaje— ayuda a no pasar por alto detalles importantes.
Finalmente, especialistas destacan la importancia de pedir ayuda cuando sea necesario y de priorizar el autocuidado durante el proceso, para que la planificación no se convierta en una carga adicional.