La Aerocivil señaló que el aeropuerto El Dorado opera con baja visibilidad. Se están desviando vuelos, aplazando operaciones y cancelando algunos itinerarios.

Sigue a PULZO en Discover

Las compañías aéreas han tenido que desviar aviones hacia Medellín. Vuelos de JetSmart, Latam y Avianca presentan retrasos y cancelaciones en la mañana de hoy.

“A pesar de la mejoría gradual en el clima, los itinerarios de salida y llegada se mantienen sujetos a cambios. Consulta actualizaciones directamente con las compañías aéreas”, añadió la Aerocivil.

Esta situación se presenta días después de que el aeropuerto presentara su plan de expansión para los años que vienen.

El aeropuerto internacional El Dorado, que actualmente moviliza cerca de 45 millones de pasajeros al año y concentra más del 60 % del tráfico aéreo colombiano, enfrenta un creciente reto operativo.

Para atender esta demanda, se avanza en el megaproyecto El Dorado Máxima Capacidad (EDMAX), una iniciativa estimada en 3.000 millones de dólares cuyo objetivo principal es ampliar la capacidad del aeropuerto hasta 73 millones de pasajeros anuales.

Cómo será ampliación de El Dorado en Bogotá

Según Odinsa, el proyecto contempla duplicar el área de la terminal de pasajeros hasta alcanzar cerca de 489.000 metros cuadrados, así como incrementar los puentes de abordaje de 39 a aproximadamente 75. Esto permitirá atender un mayor número de vuelos de manera simultánea.

Además, se prevé la expansión de pistas y calles de rodaje, incluyendo la extensión de la pista norte en unos 800 metros y la implementación de salidas rápidas para optimizar despegues y aterrizajes.

El plan también incluye aumentar las posiciones de parqueo para aeronaves hasta unas 129 y desarrollar proyectos de conectividad terrestre, como sistemas de transporte masivo directo a la terminal y mejoras viales.

Actualmente, El Dorado Max se encuentra en etapa de evaluación técnica, jurídica y financiera, la cual concluiría en el primer semestre de 2026. La adjudicación de la concesión se proyecta para finales de 2026 o inicios de 2027, con un proceso constructivo de largo plazo y sin grandes demoliciones, priorizando nuevas edificaciones y tecnología de última generación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.