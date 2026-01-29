El próximo 27 de junio, el Hard Rock Stadium de Miami será el escenario del partido Colombia vs. Portugal, una ocasión ideal para que los turistas colombianos incluyan a Kissimmee en su itinerario. Ubicada en el corazón de la Florida, a solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, esta ciudad es un destino imperdible para quienes vivirán el Mundial de la Fifa 2026 en Estados Unidos.

Sigue a PULZO en Discover

Gracias a su fácil acceso a las ciudades sede de los partidos, una de las mejores opciones para viajar de Kissimmee a Miami (y viceversa) es el tren de alta velocidad Brightline, que cubre la ruta Orlando–Miami en aproximadamente tres horas. Los viajeros podrán disfrutar de un trayecto cómodo, con asientos amplios, Wi-Fi y una variada oferta de comidas y bebidas, ideal para quienes se dirigen a los encuentros deportivos.

“Kissimmee es el lugar ideal para vivir la pasión del Mundial y estamos muy emocionados de recibir a los turistas colombianos que visitarán Florida durante esta temporada. Queremos que nuestra ciudad forme parte de su itinerario”, señaló DT Minich, Presidente y CEO de Experience Kissimmee.

Agregó: “Con el aeropuerto internacional de Orlando ofreciendo más de 150 vuelos diarios sin escalas a ciudades clave que tendrán partidos en toda Norteamérica y ubicado a solo 25 minutos de Kissimmee, llegar a los juegos es increíblemente fácil. También estamos estratégicamente ubicados a solo un corto viaje en Brightline desde Miami, lo que nos convierte en una opción muy accesible. Aquí los visitantes podrán disfrutar de experiencias únicas enfocadas en aventura, gastronomía, diversión y descanso, que complementan perfectamente esta gran temporada deportiva”.

Lee También

Reconocida como la Capital Mundial de las Casas Vacacionales, Kissimmee ofrece más de 50.000 lugares donde hospedarse, incluyendo 30.000 casas vacacionales donde grupos de familias y/o amigos pueden relajarse, recargar energías y celebrar cada victoria futbolística. Podrán encontrar desde casas unifamiliares hasta mansiones de 15 habitaciones y residencias de lujo, con piscina privada, salón de juegos, BBQ, entre otras opciones.

Para los turistas que prefieren hospedarse en hoteles, en Kissimmee encontrarán una variedad de opciones entre las que se destacan: Reunion Resort & Golf Club, Gaylord Palms Resort, Omni Orlando Resort, ette hotel, Margaritaville Resort Orlando, The Inn at Celebration, Embassy Suites, FantasyWorld Resort, entre otras.

Universal City Walk ofrecerá actividades especiales y eventos de transmisión en vivo con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina y la cobertura en español de la Copa Mundial de la FIFA a cargo de Telemundo.

¿Cómo llegar a Miami y a otras ciudades anfitrionas desde Kissimmee?

Si se inicia el recorrido en Kissimmee y se decide tomar el Brightline para ir a Miami, se puede optar por un servicio de transporte como Uber o Lyft y estará en 25 minutos en la estación Brightline de Orlando, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) . Desde la estación, subir al tren de alta velocidad hasta la estación de Fort Lauderdale, en el sur de Florida.

También se puede alquilar carro a través de empresas como Enterprise Rent A Car o Move Rental Cars para llegar a Miami o si se prefieren vuelos cortos, el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) opera más de 150 vuelos diarios sin escalas a ciudades que son anfitrionas de los partidos de fútbol en Estados Unidos.

La disponibilidad promedio incluye al menos: 45 vuelos directos diarios a Nueva York/Nueva Jersey, 18 vuelos directos diarios a Atlanta, 17 vuelos directos diarios a Dallas, 12 vuelos directos diarios a Boston, 12 vuelos directos diarios a Houston, 10 vuelos directos diarios a Filadelfia, 9 vuelos directos diarios a Los Ángeles, 8 vuelos directos diarios a Toronto, 5 vuelos directos diarios a Seattle, 4 vuelos directos diarios a San Francisco, 4 vuelos directos diarios a Kansas City, 4 vuelos directos diarios a Ciudad de México, 1 vuelo directo diario a Guadalajara, 1 vuelo directo diario a Monterrey y 1 vuelo directo diario a Vancouver.

Los vuelos directos diarios varían según la temporada y pueden cambiar, estas cifras son estimaciones de la cantidad de vuelos directos diarios.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).