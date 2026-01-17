El vínculo de México y Colombia es muy grande, algo que se refleja en el gran interés en referentes como ‘El Chavo del 8’ o en algunos detalles más arraigados a los gustos de las personas de ambos países.

Por eso, la oportunidad para los fanáticos colombianos de fútbol para disfrutar un destino como Guadalajara, sede para el segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial de 2026, está más que latente.

Pulzo le consultó a Michelle Fridman, Secretaria de Turismo de Jalisco, acerca de cómo armar un viaje a la capital del mencionado estado, por lo que de entrada se refirió a los sitios claves para conocer.

La funcionaria indicó que esa ciudad ofrece una enorme diversidad de experiencias culturales, gastronómicas, deportivas y de turismo cercano que complementan la visita mundialista. Entre las más destacadas exaltó:

Estadio Guadalajara y ambiente futbolero: vivir la atmósfera única del Mundial en el Estadio Guadalajara, o Estadio Akron, y en las fan zones oficiales de la ciudad, con ambiente festivo y actividades previas y posteriores al partido.

probar la auténtica cocina tapatía es esencial. Platos emblemáticos como las tortas ahogadas, la birria, la carne en su jugo y la jericalla forman parte de la identidad culinaria local, disponibles tanto en fondas tradicionales como en restaurantes reconocidos internacionalmente. Guadalajara también cuenta con una gran vida nocturna, especialmente en zonas como la colonia Americana y Providencia, con bares, lounges y espacios con música en vivo. Cultura y tradición: recorrer el Centro Histórico para conocer sitios

recorrer el Centro Histórico para conocer sitios emblemáticos como la Catedral, el Teatro Degollado y el Instituto Cultural Cabañas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También es imperdible visitar localidades con fuerte tradición artesanal como Tlaquepaque y Tonalá, reconocidas por su cerámica, arte popular y música mariachi, elementos representativos de la cultura jalisciense. Escapadas de un día: desde Guadalajara es posible hacer excursiones a

desde Guadalajara es posible hacer excursiones a destinos cercanos llenos de encanto, como el Pueblo Mágico de Tequila, a bordo del Tequila Express, el Lago de Chapala y otros Pueblos Mágicos del estado, que ofrecen paisajes, historia y experiencias culturales accesibles en viajes de corta duración. Rutas del tequila: experimentar la cultura del tequila visitando los municipios agaveros que forman parte de las dos nuevas rutas turísticas: Valle del Tequila y Ruta Tequila de los Altos, donde se puede conocer el proceso de producción tradicional del destilado más famoso de México y degustar diferentes variedades.

además de los partidos, Guadalajara tendrá festivales, conciertos, ferias y actividades culturales en distintos puntos de la ciudad, como centros culturales, plazas públicas y foros abiertos, que amplían la oferta para visitantes durante el torneo. Fifa Fan Festival: 39 días, con hasta 12 horas diarias de experiencias

¿Qué se puede hacer en un día en Guadalajara?

La Secretaria de Turismo de Jalisco señaló las siguientes experiencias imperdibles en Guadalajara para disfrutar en un día:

A bordo de una calandria eléctrica, recorre las calles y avenidas principales del Centro Histórico de Guadalajara y conoce detalles de la historia y arquitectura de la Perla Tapatía.

Escuchar mariachi en vivo. Algunas opciones para disfrutar de nuestra música que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad son el Parián en Tlaquepaque, Pueblo Mágico; o los restaurantes Casa Bariachi, El Abajeño y

Visitar el Mercado San Juan de Dios, el icónico mercado techado más grande de América Latina, donde encontrarás artesanías únicas, souvenirs y delicias gastronómicas.

gastronómicas. Armar una ruta gastronómica para saborear las creaciones de restaurantes,

cafeterías, bares y panaderías tapatías, que han sido premiados a nivel local e internacional, entre ellos: Alcalde, Bruna, El Gallo Altanero, Farmacia Rita Pérez, Karmele, Gastón Wine Bar, Cuca y Lupe. Convivir con la naturaleza en el Zoológico de Guadalajara, un lugar bien cuidado y lleno de fauna diversa y el Acuario Michin, que cuenta con experiencias interactivas y con una variedad impresionante de especies acuáticas.

Otros espacios didácticos y de entretenimiento recomendados son el museo interactivo JAPI y el Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria.

Guadalajara: Bosque Los Colomos. Descubre su jardín japonés y la colección viva de árboles nativos de la región de la Barranca de Huentitán en su Arboretum. Los domingos, participar en la célebre Vía Recreactiva y goza de la ciudad en bici, patines o caminando. Uno de los tramos más bonitos para rodar es sobre Avenida Vallarta, desde la Glorieta de La Minerva (que estará renovada para el Mundial) hasta el corazón de Guadalajara.

“Nuestra ciudad es epicentro de arte, creatividad y legado, por lo que no te puedes perder sus museos: desde el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), especializado en arte contemporáneo, hasta el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), pasando por el Museo de la Ciudad o el Museo de Paleontología, entre otros. Si prefieres las galerías, visita Plataforma, Arte Contemporáneo”, señaló la secretaria Friedman.

¿Qué errores evitar al visitar Guadalajara por primera vez?

De igual manera, la representante turística ofreció recomendaciones prácticas para evitar errores en la visita por primera vez a Guadalajara, de cara al Mundial:

● Comprar de entradas y paquetes: adquirir entradas sólo por canales oficiales (FIFA o revendedores autorizados) y compare paquetes con agencias confiables que incluyan traslado, hotel y entradas para evitar riesgos. Para hospitality, usar proveedores oficiales.

● Reservar con anticipación: vuelos y habitaciones se llenan rápido en torno a los partidos; reserve lo antes posible. Muchos hoteles ya ofrecen tarifas especiales mundialistas.

● Transporte: planear llegada con tiempo al estadio; use traslados organizados si su paquete los incluye. Tome en cuenta posibles cierres viales y rutas especiales los días de partido (las autoridades darán información oficial antes de los encuentros).

“Y el más grande error sería irse sin probar una torta ahogada, una carne en su jugo, una jericalla o un tejuino”, sentenció la Secretaria de Turismo de Jalisco sobre esta experiencia.

