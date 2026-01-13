La muerte de Yeison Jiménez fue uno de los hechos sorpresivos en el comienzo del año, al punto que muchos creyeron que era una noticia falsa como les ha sucedido a celebridades muy reconocidas de las que se habla de un supuesto deceso.

Sigue a PULZO en Discover

Precisamente, ese fue el caso de la información que se divulgó en la que se indicó que Édgar Vivar, ‘el Señor Barriga’, murió. El tema se viralizó de tal manera que se difundió en medios internacionales como el diario La Prensa de Honduras.

El rumor se esparció en las redes sociales, pero pronto fue desmentido por el propio artista recordado en ‘El Chavo del 8’, que ofreció un parte de tranquilidad sobre su situación real.

De hecho, Vivar ha reconocido que su situación de salud ha sido un blanco fácil para que surjan las denominadas ‘fake news’ acerca de él, por lo que ya lo toma de manera jocosa.

Lee También

“El año pasado me mataron, pues no me avisaron. Eso a cada rato, yo ya perdí la cuenta, pero pues bueno, eso quiere decir que todavía soy motivo de curiosidad. Se me hace muy siniestro eso y juegan con el público. Quiero presumir de que hay gente que me quiere, creo que hay más gente que me quiere o le he de caer bien a mucha gente, pero eso de medrar con malas noticias es… afortunadamente no pasó de ahí”, afirmó Vivar en entrevista para ‘De primera mano’.

De hecho, a pesar de su edad, el artista mexicano reconoció que tiene previstos varios proyectos laborales para 2026, con lo que por ahora queda lejos esa idea de que su condición esté deteriorada.

¿Cuántos años tiene Édgar Vivar?

Édgar Ángel Vivar Villanueva, mejor conocido como Édgar Vivar, nació el 28 de diciembre de 1948 en Ciudad de México (México), por lo que actualmente tiene 77 años. Esta fecha de nacimiento está ampliamente documentada en fuentes biográficas y bases de datos confiables, incluyendo Wikipedia y sitios dedicados a biografías de celebridades.

Vivar es un reconocido actor y comediante mexicano, famoso por interpretar al Señor Barriga y a Ñoño en la serie ‘El Chavo del Ocho’, así como al personaje ‘el Botija’ en otros sketches del universo de Chespirito. Su trabajo en la televisión y el cine lo ha convertido en una figura emblemática de la comedia latinoamericana.

La edad de Édgar Vivar puede parecer motivo de confusión en algunas páginas web que listan diferentes años de nacimiento, pero las fuentes verificables y más confiables se alinean en que 1948 es el año correcto. Esto se confirma en su perfil biográfico en Wikipedia, IMDb y en sitios especializados en celebridades.

¿Cómo confirmar que la muerte de un famoso no es noticia falsa?

Para confirmar que la muerte de una figura pública no es una noticia falsa, el primer paso fundamental es acudir a medios de comunicación de trayectoria y credibilidad reconocida.

Si la noticia solo aparece en redes sociales o en blogs desconocidos, es muy probable que se trate de un bulo diseñado para generar tráfico engañoso o capturar datos personales.

Otro método eficaz es verificar las cuentas oficiales de la persona en plataformas como Instagram o X, anteriormente conocida como Twitter. Generalmente, las familias o los representantes legales emiten comunicados oficiales en estos espacios para confirmar el deceso y pedir respeto a la privacidad.

Sitios especializados en la verificación de hechos, como ColombiaCheck o Maldita.es, también son recursos valiosos que analizan y desmienten rumores virales de forma rápida y profesional, basándose en evidencia técnica y declaraciones directas de fuentes vinculadas al afectado.

Es crucial analizar la estructura de la noticia y desconfiar de titulares sensacionalistas que exigen clics inmediatos o que presentan errores ortográficos evidentes.

La Organización de las Naciones Unidas y diversas fundaciones de periodismo recomiendan realizar búsquedas inversas de imágenes para asegurar que las fotos utilizadas no pertenezcan a eventos pasados.

Mantener una actitud crítica y esperar la confirmación de al menos tres fuentes independientes y confiables es la mejor defensa contra la desinformación en línea. Para profundizar en estas técnicas de verificación, puede visitar sitios educativos como factcheck.org o las secciones de ayuda de Google Noticias.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.