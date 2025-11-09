La televisión mexicana y los admiradores de la comedia latinoamericana están de luto tras la lamentable muerte de María del Carmen Vela, conocida profesionalmente como Maricarmen Vela. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento de la actriz de origen español, quien dejó una huella imborrable en el cine, teatro y televisión mexicanos.

A través de sus redes sociales, la ANDA expresó su profundo pesar: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y colegas”.

Maricarmen Vela fue un rostro familiar para generaciones de televidentes, especialmente para los seguidores de ‘El Chavo del 8’, donde interpretó a Gloria, la tía de Paty. Su personaje dejó momentos memorables en la historia del programa, sobre todo por la química que compartió en pantalla con Don Ramón.

En el episodio ‘Las nuevas inquilinas de la vecindad‘, su personaje y el de Don Ramón protagonizaron escenas de gran ternura y humor, ya que él hacía todo lo posible para conquistarla, lo que generó la risa y simpatía del público.

La noticia de su fallecimiento ha causado un aluvión de mensajes de condolencias y respeto en las redes sociales, aunque hasta el momento no se ha revelado la causa exacta de su muerte.

La familia de la actriz no ha emitido un comunicado oficial, lo que ha dado pie a especulaciones en línea, algunos sugiriendo que podría estar relacionada con su avanzada edad, ya que tenía 87 años. Sin embargo, no hay información oficial que confirme esta teoría, lo que ha llevado a muchos a expresarse con respeto y cariño hacia la actriz.

¿Quién era la actriz de ‘El chavo del 8’ que murió?

Maricarmen Vela inició su carrera artística en 1958 con la película ‘Te vi en TV’, y a lo largo de los años se consolidó como una de las actrices más queridas de México.

Su trayectoria fue extensa, participando en diversas producciones cinematográficas y televisivas que la hicieron ganar el cariño del público. A lo largo de su carrera, Vela dejó una marca en la televisión mexicana, donde se convirtió en una figura entrañable para los seguidores de los programas más populares del país.

Además de ‘El Chavo del 8′, Maricarmen Vela participó en exitosas telenovelas y obras de teatro, destacándose siempre por su profesionalismo y carisma. Su legado perdura en la memoria colectiva de los mexicanos y los amantes de la televisión latinoamericana.

La partida de esta talentosa actriz deja un vacío en el mundo del entretenimiento, pero su legado seguirá vivo a través de las risas que brindó a millones de personas durante su carrera.

