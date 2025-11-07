Las declaraciones recientes del actor Raúl Ocampo sobre su relación con la fallecida actriz y modelo Alejandra Villafañe han causado gran controversia. Aunque su relato conmovió a miles de personas por la manera en que narró el proceso de enfermedad y despedida de la artista, la familia de Alejandra ha salido públicamente a desmentir algunos de los detalles expuestos.

Sigue a PULZO en Discover

A través de las redes sociales, varios de sus allegados han pedido respeto por su memoria y afirmaron que la historia contada por Ocampo en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’ no ocurrió tal como él la relató.

(Vea también: Por qué familiar de Alejandra Villafañe no quiere que Raúl Ocampo siga hablando de ella)

Una de las voces más contundentes en pronunciarse fue la de Claudia Villafañe, prima de la actriz, quien publicó un video en su perfil de Instagram con el fin de “contar la verdad” y aclarar varios puntos sobre los últimos meses de vida de Alejandra Villafañe. Según explicó, su decisión de hablar fue respaldada por el resto de la familia, que consideró necesario aclarar las versiones que circulan en medios y redes.

Lee También

En la grabación, Claudia comienza precisando que la principal compañía y cuidadora de Alejandra durante toda su enfermedad fue su madre, quien se trasladó a Bogotá apenas conoció el diagnóstico para permanecer a su lado de manera ininterrumpida.

“Desde su gran amor y dedicación de madre, fue la única persona que estuvo 24/7 al cuidado de Alejandra durante toda su enfermedad”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudia Villafañe (@cvillafanee)

La prima también se refirió directamente —aunque sin mencionar su nombre— a Raúl Ocampo, actual participante del programa ‘Masterchef Celebrity’, quien en diversas entrevistas ha afirmado haber estado presente “incondicionalmente” en los momentos más difíciles.

Claudia desmintió esa versión al señalar que: “la persona que dice haber estado incondicionalmente para mi prima solamente iba y la visitaba por ratos a la clínica. En sus hospitalizaciones solo se quedó una noche a dormir con ella, y eso que al principio de la enfermedad ni siquiera, porque veía a su suegra deteriorándose por el cansancio”.

Otro de los temas que, según la familia, causó molestia, fue la forma en que se manejaron algunas situaciones económicas durante la enfermedad. Claudia aseguró que, mientras Alejandra estaba hospitalizada, el actor hizo una campaña publicitaria para recaudar dinero con el fin de pagar la renta de una casa que planeaba arrendar junto a Ocampo. Aun así, afirmó, la actriz nunca perdió la esperanza ni el amor, aunque con el tiempo se sintió decepcionada.

“’Aleja’ lo amó hasta el último día de su vida, pero del cual también se fue desilusionada de él. Ella misma se dio cuenta de que él no estuvo a la altura de su enfermedad. No era solo bajarse del bus debiste aprender a manejarlo”, comentó.

La prima de la actriz también hizo referencia al libro que el actor ha mencionado en sus entrevistas y que, al parecer, contendría detalles de la relación y de los últimos días de Alejandra. Según Claudia, la familia no autorizó su publicación y rechaza su contenido:

“Su historia de vida solo le pertenecía a ella. Historia que solamente contó una vez en una entrevista, por lo cual su hermana, su mamá y nuestra familia no estuvimos de acuerdo con la publicación del libro, porque además cuenta cosas que ni siquiera son verdad”.

Hacia el final del video, Claudia reveló que, desde el fallecimiento de Alejandra, Raúl no ha mantenido contacto con la familia para ofrecer apoyo o acompañamiento en el duelo. “Durante estos dos años no se ha comunicado con nosotros para saber cómo llevamos el dolor. Solo ha llamado por cuestiones de firmas o papeleos”, expresó. Incluso aseguró que el actor desconoce el paradero de las cenizas de la actriz, un detalle que refuerza el distanciamiento entre ambas partes.

Finalmente, la prima hizo un llamado al respeto y pidió al actor que deje de mencionar a Alejandra de manera pública si no es para hacerlo desde la verdad. “Por medio de este video te pedimos que nos dejes vivir el duelo en paz. Sabemos que te dolió su muerte, pero cada vez que la nombres, hazlo desde el amor y también desde la verdad”, concluyó.

Con estas declaraciones, la familia de Alejandra Villafañe busca cerrar un capítulo doloroso y proteger la memoria de la actriz, cuya historia sigue conmoviendo al país más de un año después de su partida.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.