Raúl Ocampo, actor y actual participante de ‘Masterchef Celebrity Colombia‘, ha recordado en varias oportunidades los momentos más difíciles que vivió junto a su novia, la fallecida actriz y exreina de belleza Alejandra Villafañe, quien murió el 21 de octubre de 2023 a los 34 años, víctima de un agresivo cáncer.

(Vea también: Raúl Ocampo rinde homenaje a Alejandra Villafañe con receta en ‘Masterchef’: “Era el amor de mi vida”)

Su testimonio, aunque conmovedor para muchos, ha causado incomodidad en algunos miembros de la familia de la artista, quienes le han pedido públicamente que deje de referirse a ella.

Familiar de Alejandra Villafañe dice que Raúl Ocampo dice mentiras

Recientemente, Alicia Villafañe Vidal, tía de la actriz, expresó su molestia a través de sus historias de Instagram. En ellas, desmintió algunos de los relatos compartidos por Ocampo y dice que en algún momento se sabrá la verdad.

“Queremos que sepan que no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas”, escribió, dejando entrever su desacuerdo con la versión contada por el actor.

La mujer también le hizo una petición directa:

“Ya déjala que descanse en paz… Nuestra niña se lo merece”, acompañando el mensaje con emoticones de súplica.

En otra publicación, la tía de Alejandra fue aún más contundente:

“Si ves lo falso que se ha dicho, no te preocupes, que entre donde tú estás y donde yo estoy no hay nada oculto. Un día se sabrá qué fue real y qué solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro, mi alma bonita. Tu historia merece ser recordada con verdad”.

Estas palabras reflejan el deseo de la familia de mantener viva la memoria de Alejandra Villafañe desde la verdad y el respeto, lejos del ruido mediático.

Raúl Ocampo volvió a hablar de Alejandra Villafañe

En una reciente entrevista concedida al pódcast de Juan Pablo Raba, Ocampo narró con detalle cómo fue aquella mañana en la que Alejandra dio su último aliento. Según relató, ese día comenzó como cualquier otro.

“Imagínate que un día me levanto y me voy a montar bicicleta con Andrés Parra”, contó el actor, recordando que quiso regresar temprano a casa para acompañar a su novia, quien se preparaba para una nueva sesión de quimioterapia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Hombres Sí Lloran (@loshombres.si.lloran)

“Cuando llego, ‘Ale’ estaba en la sala, al lado de la enfermera y frente a su mamá”, relató. Incluso en ese instante, dijo, hubo espacio para una pequeña broma sobre la falta de apetito de Alejandra. Sin embargo, minutos después todo cambió. Mientras se alistaba para ducharse, recibió una llamada de su madre. “Me dice: ‘Son las 11:11, pide un deseo’. Cerré los ojos y escuché: ‘Ale’. No me preguntes por qué, pero sentí una urgencia, a pesar de que fue apenas un susurro”, recordó.

Raúl relató que corrió al cuarto donde estaba Alejandra. “Abro la puerta y veo a la enfermera tomándole el pulso. Ale estaba presentando un ataque cardiorrespiratorio. Salté a la cama y le decía: ‘No, amor, acá conmigo, por favor’. En un momento la alzo y se desvaneció en mis brazos. Sentí cómo su peso cambió”.

Ese fue el instante en el que comprendió que su compañera de vida había partido. Ocampo afirmó que, al comunicarse nuevamente con su madre, ella le pidió que se recostara junto a Alejandra.

“Hijo, arrúnchate con Ale. Ya vamos para la casa”, le dijo. “Yo había leído que el último sentido que se va es el del oído, entonces me le puse en cucharita y empecé a orar. Le dije: ‘Ahí te va uno de tus mejores ángeles. Gracias por el tiempo, por permitirme amarla tanto’. Sentí paz y amor en ese momento”, narró conmovido.

