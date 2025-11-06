Participar en un programa como ‘Masterchef Celebrity’ ha sido una experiencia intensa y llena de emociones para Patricia Grisales, quien reconoce que los retos de la competencia no solo ponen a prueba las habilidades culinarias, sino también la paciencia, el carácter y la convivencia con los demás participantes.

“En los retos de campo uno vive muchas cosas. Hay emoción, adrenalina y también estrés, porque todo ocurre en el momento, con cámaras, presión y expectativas. Es fácil que surjan diferencias o malentendidos”, comienza explicando Patricia a Pulzo, dejando ver que el ambiente en el set no siempre es tan sencillo como se ve en televisión.

La participante recuerda que al inicio tuvo conflictos con Michelle, pero que con el tiempo lograron superarlos. “Al principio tuvimos algunas diferencias, pero después hablamos y pasamos la página. Hoy la quiero mucho. Nos entendemos, nos hablamos, y la verdad adoro a esa mujer”, expresó para este medio.

Patricia también mencionó que con Carolina Sabino vivió una situación similar: “Tuvimos una pequeña desavenencia, pero al otro día ya estábamos abrazadas y como si no hubiera pasado nada. No me gusta ver que le tiren tanto hate, porque ella ha sido una mujer aguerrida en la cocina y se ha ganado con esfuerzo el lugar que tiene. Se merece estar donde está”.

Patricia Grisales habló de Valentina Taguado

Sin embargo, no todos los roces han sido tan fáciles de olvidar. La concursante habló con franqueza sobre lo que ocurrió con Valentina Taguado, otro de los nombres que ha dado de qué hablar dentro y fuera del programa.

“Con Valentina fue una situación de momento. Fueron dos retos en ‘Masterchef’ seguidos donde tuvimos desacuerdos y yo hice un gesto desafortunado con ella. Le dije ‘niña terca, eso no es así’. No pensé que lo fuera a tomar a mal, pero se sintió ofendida. Aun así, le pedí disculpas porque nunca lo hice con mala intención”, explicó.

Pese a haber pedido perdón, Patricia asegura que no le dio mayor trascendencia al incidente.

“Yo lo olvidé. No lo consideré algo grave, pero parece que ella sí lo tomó de otra manera. Con el tiempo, en algunos comentarios, ha acomodado un poco la versión de lo que pasó, y aunque no me imaginé que tuviera esa percepción de mí, sinceramente no guardo rencor. No tengo resentimientos hacia nadie, ni hacia ella. Si de su parte los hay, no lo sé, pero de la mía, no. Yo valoro a mis compañeros y rescato lo bueno, eso es lo más importante”, afirmó con serenidad.

La participante también aprovechó para referirse a la polémica que surgió recientemente con Violeta Bergonzi, quien se mostró molesta por comentarios hechos en el programa digital de Valentina, ‘¿Qué hay pa dañar?’.

Patricia trató de poner las cosas en contexto: “Allá vivimos una realidad, un momento que ya pasó. Pero Valentina ahora tiene un programa en vivo donde comenta esas cosas, y los comentarios que suelta pueden influir en cómo los demás lo interpretan. Ella acomoda la historia a su manera, y eso puede crear malentendidos”.

Sobre el enfado de Violeta, Patricia reconoció que entiende su molestia: “Ella se sintió ofendida, y con razón. Yo también me molesté cuando escuché ciertos comentarios que pensé que ya habíamos dejado atrás. Pero son cosas del pasado, y no vale la pena seguir dándoles importancia. Lo que realmente cuenta es resaltar lo bueno que cada uno aporta”.

Finalmente, Patricia reflexionó sobre lo que le deja esta experiencia: “Masterchef’me ha enseñado a conocerme mejor, a valorar a las personas y a no quedarme con lo negativo. Todos vivimos momentos de tensión, pero lo importante es aprender y seguir adelante con gratitud y respeto”.

