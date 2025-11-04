Una nueva polémica se desató en el mundo del entretenimiento, luego de que la presentadora Violeta Bergonzi rompiera el silencio y respondiera con firmeza a la ‘influenciadora’ Valentina Taguado, quien durante una transmisión en vivo de su programa digital ‘Qué hay pa’ dañar’ (emitido de lunes a viernes en el espacio digital de RCN), hizo una broma que muchos consideraron de mal gusto.

En medio de un video, Valentina Taguado se encontraba interactuando con el público cuando una de las arañas decorativas del set cayó al suelo. La ‘influenciadora’, entre risas, tomó la araña, la levantó y la arrojó al piso diciendo el nombre “Violeta”, lo que fue interpretado como una burla directa hacia Bergonzi.

El gesto causó molestia entre los seguidores de la presentadora, quienes no tardaron en viralizar el fragmento y exigir una respuesta.

Violeta Bergonzi le respondió a Valentina Taguado

Días más tarde, Bergonzi decidió pronunciarse a través de un video en sus redes sociales. Visiblemente molesta pero serena, la periodista y presentadora envió un mensaje cargado de reflexión y de empoderamiento, dejando claro que no está dispuesta a seguir tolerando burlas o comentarios humillantes.

“Todos hemos tenido una Valentina Taguado en la vida… pero con el tiempo aprendí que no hay por qué aguantar. Nos enseñaron a normalizar las burlas desde el colegio, y eso no puede ser normal. Los amo, mi equipo Violeta. No permitan nunca que pasen por encima de ustedes. No tengan miedo de defenderse ni de poner frenos”, expresó la participante de ‘Masterchef’, acompañando su mensaje con un corazón morado, color que la identifica en redes.

En su video, Bergonzi fue más allá y se dirigió directamente a la creadora de contenido, haciendo un recuento de los hechos que la llevaron a tomar la decisión de responder públicamente.

“Después de que te burlaras de mí, de que hicieras tus chistes queriendo humillar, queriendo reducirme, pues ya me cansé. No tengo por qué seguir tolerando que lo hagas en un espacio donde das tu versión de los hechos, todo contado a tu favor, sin que los demás tengamos derecho a réplica. Es que cuando Caperucita cuenta el cuento, el lobo siempre va a ser el malo”, afirmó.

La presentadora también aprovechó para dejar claro que no permitirá que se le falte al respeto:

“No, no soy una araña a la que puedes pisotear. Nunca lo vas a hacer, Valentina, ni en tus mejores sueños. Con el paso del tiempo se te ha ido cayendo la máscara de ese personaje que creaste. Tienes 33 años, pero te funciona hacer voz de bebé ‘boquisucia’ con moñitos, y te felicito, eso está muy bien. Eres una mujer inteligente y poderosa, así que usa esa inteligencia para crear contenido de valor, para hacer cosas que edifiquen, no para estar humillando y burlándote de los demás con tu carita de ‘yo no fui’, porque esa es la fácil”.

En su mensaje, Violeta también mencionó a Valeria, la compañera de set de Taguado, refiriéndose a ella con ironía como su ‘Sancho Panza’, por reírse de sus bromas. “Por favor, ya no lo hagas más conmigo, porque no tengo que ser parte de tu juego. Te mando un abrazo y ojalá encuentres otro camino. Y recuerda: lo que sube como palma, cae como coco”, concluyó.

La respuesta de Bergonzi rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Muchos usuarios la aplaudieron por poner límites y hablar con firmeza, mientras otros pidieron que ambas figuras solucionen sus diferencias en privado. Por ahora, Valentina Taguado no se ha pronunciado sobre el tema, pero la polémica ya está servida.

