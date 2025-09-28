Aunque Valentina Taguado tomó la decisión de salir de ‘Impresentables’ de Los 40, muchos oyentes todavía la recuerdan y no dudan en mencionarla en redes sociales. Su voz y la energía que transmitía en la emisora marcaron a una audiencia que, pese a su partida, continúa siguiéndola en cada uno de los proyectos que ahora lidera.

La salida de la locutora coincidió con su ingreso a ‘MasterChef Celebrity 2025′, programa en el que se ha convertido en una de las participantes más comentadas. Sin embargo, este cambio no se dio únicamente por su incursión en la televisión, sino como parte de un giro que ella misma quiso darle a su carrera, con la intención de explorar nuevos formatos y escenarios.

Durante su paso por Los 40, Taguado compartió micrófonos con Roberto Cardona y Pipe Flórez. Allí construyó gran parte de la popularidad que tiene hoy en plataformas digitales. No obstante, en una reciente entrevista aclaró que su decisión de salir no estuvo motivada por problemas dentro del equipo, sino por la necesidad de crecer profesionalmente.

“Pipe es mi amigo, pero digamos que el resto todos tenían sus vidas aparte. Roberto está casado, no había más allá de lo laboral”, explicó en una conversación que sostuvo con Yina Calderón en el programa ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, de RCN, donde ahora hace parte del elenco junto a Hassam y Johanna Velandia.

En ese mismo espacio, aprovechó para dejar un mensaje sobre cómo ve sus relaciones laborales: “Yo no soy un programa, ni yo ni nadie. No es que yo les haya faltado al respeto, no los dejé de querer, les he agradecido hasta el último momento”. Con esas palabras reiteró que su salida fue una decisión personal, ligada a la necesidad de buscar nuevos caminos y no al desgaste con sus compañeros.

Hoy, Valentina se mantiene activa en televisión y en redes sociales, donde comparte contenido con el estilo fresco que la caracteriza. Su paso por Los 40 quedó como una etapa significativa en su trayectoria, pero su nombre sigue sonando con fuerza en otros espacios que le han permitido consolidarse como una figura en ascenso dentro del entretenimiento colombiano.

