Los fanáticos de la música encendieron las alarmas, luego de la reprogramación del concierto de Kendrick Lamar, que se llevaría a cabo en Vive Claro, pues muchos temieron que otras presentaciones de gran peso, como las de Guns N’ Roses, Linkin Park, Imagine Dragons y Shakira, pudieran correr la misma suerte. En redes sociales no faltaron los comentarios de preocupación ante una eventual ola de cancelaciones.

Sin embargo, una fuente cercana al Vive Claro le confirmó a El Tiempo que los conciertos programados para los próximos meses “siguen en pie” y que hasta ahora no hay planes de reprogramar o suspender ninguno. Sobre lo ocurrido con Lamar, Páramo Producciones aclaró que la decisión obedeció a “dificultades logísticas del promotor y del recinto” y enfatizó en que “el artista estaba listo para presentarse”.

¿Cuáles son los siguientes conciertos que se harán en el Viva Claro?

Hasta el momento, hay seis ‘shows’ confirmados desde octubre hasta enero del próximo años.

Guns N’ Roses: 7 de octubre

7 de octubre Imagine Dragons: 17 de octubre

17 de octubre Linkin Park: 25 de octubre

25 de octubre Shakira: 1 de noviembre

1 de noviembre Blessd: 22 de noviembre

22 de noviembre My Chemical Romance: 22 de enero 2026.

¿Por qué cancelaron concierto de Kendrick Lamar en Viva Claro de Bogotá?

En el comunicado, Páramo Presenta también habló de inconvenientes logísticos, Noticias Caracol conoció que, al parecer, el Puesto de Mando Unificado y la Policía Metropolitana de Bogotá no autorizaron el inicio del evento por razones de seguridad. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente, por lo que hasta ahora lo único válido es la explicación dada por los organizadores y el anuncio que recibió el público por parte del personal de logística en el recinto.

La cancelación tomó por sorpresa a los asistentes porque, horas antes, el propio Lamar había sido visto en la ciudad. El rapero visitó una galería de arte en Bogotá, hecho que compartieron en redes sociales los organizadores de la gira, lo que aumentaba la expectativa de que el concierto se realizaría sin inconvenientes. Páramo Presenta agregó en el comunicado: “Entendemos la frustración que esta situación ha generado. Live Nation, OCESA y Páramo Presenta ofrecemos disculpas a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados”.

Frente a las entradas, la productora explicó que las devoluciones se harán de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster con el mismo método de pago original. En el caso de quienes compraron boletas a terceros, deberán gestionar directamente la devolución con esas personas o entidades. Finalmente, Páramo Presenta reiteró sus disculpas a los seguidores.

