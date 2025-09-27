Lo que pretendía ser una noche de música, Rap y un gran espectáculo en Bogotá terminó siendo una pesadilla, ya que el concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar fue cancelados por los organizadores del evento.

Según Paramo Presenta, organizador de este concierto, las puertas del Vive Claro se iban a abrir a las 4:00 de la tarde para que la gente se fuera acomodando, pero eso nunca ocurrió y las dudas se comenzaron a presentar en las filas.

De hecho, se presentaron muchos inconvenientes en ese tiempo de espera, como personas desmayadas, por ejemplo, a lo que los de logística no respondieron con eficacia.

Estas son algunas imágenes de lo que ocurrió:

@musictrendscol esta gente de seguridad solo nos miran mal nos amenazan y cuando hubo la gente de desmayados no sabían que hacer. pic.twitter.com/vGbo4HmaRn — 5 de copas𓆰𓆪 (@_david177_) September 28, 2025

Caos total en el Vive Claro donde se presume que se cancela el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá. Responsables? Ya veremos. pic.twitter.com/Nwio0SzMEC — musicalia Colombia (@musicaliacol) September 28, 2025

Y es que según pudo conocer Pulzo, sobre las 8:00 de la noche se apagaron las pantallas al interior del escenario y el equipo del artista comenzó a recoger todo, ya que presuntamente no se habría cumplido con lo que él había pedido.

Sin embargo, Paramo no anunciaba nada y por eso las dudas y los problemas en las filas seguían creciendo.

Después de varias horas, se confirmó que el ‘show’ no se iba a llevar a cabo, sin dar a conocer si se reprogramará o efectivamente se cancelará de forma definitiva.

Este fue el anuncio oficial desde el Vive Claro, diciendo que fue por problemas técnicos de producción:

Parece que se suspendió el concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro. Hoy lo dijimos en la Audiencia Pública contra el ruido. Este escenario presenta fallas técnicas estructurales en su construcción. Pedí al alcalde @CarlosFGalan el cierre inmediato de este escenario. pic.twitter.com/ZwfRSRNWQR — Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) September 28, 2025

Lo cierto es que hay muchas personas bastante molestas porque las boletas no fueron económicas y al final el concierto no se llevó a cabo, por lo que se considera una falta de respeto total en contra del artista y de los seguidores.

