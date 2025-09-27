Pese a que todo fueron dudas, inconformidad y más durante varias horas, teniendo en cuenta que muchas personas llegaron a este escenario desde las 5:00 de la mañana, el organizador del evento, Páramo Presenta, ya salió a dar su versión de los hechos.

Apenas unos minutos después de la cancelación del espectáculo, el organizador del evento escribió el siguiente comunicado:

Y en cuanto a las boletas, agregó: “En caso de reembolso se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros se deben contactar directamente con ellos”.

Finalmente, poniéndose en el lugar de los asistentes, concluyó: “Entendemos la frustración que esta situación ha generado. Live Nation, OCESA y Páramo Presenta ofrecemos disculpas a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados”.

De esta manera, hay una opción de que el concierto sí se lleve a cabo en una nueva fecha, como ha ocurrido con otros eventos en el país, pero mientras tanto lo mejor es que los asistentes pidan su dinero de vuelta de la forma adecuada.

Cabe recordar que para este tipo de eventos los permisos, la seguridad y la logística son situaciones muy importantes, por lo que si hay alguna situación que no está en regla, el distrito o el mismo equipo de trabajo del artista pueden tomar la decisión de no seguir adelante, tal como ocurrió en esta oportunidad.

Por lo pronto, queda ver cuándo se podrá reprogramar este concierto que era uno de los más esperados en el país, ya que muchos querían cantar éxitos como ‘Humble’, ‘Money Trees’ y ‘All the stars’, entre muchas otras.

