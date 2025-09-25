El cantante colombiano Andrés Cepeda sorprendió a sus seguidores en Estados Unidos al anunciar cambios importantes en su esperada gira internacional ‘Nuestra vida en canciones‘. A través de un comunicado oficial, el bogotano confirmó que varios conciertos programados en territorio estadounidense tuvieron que ser reprogramados por motivos logísticos ajenos a su voluntad.

(Vea también: Andrés Cepeda y los trabajos que tuvo antes de ser solista; uno involucra a Marcelo Cezán)

El intérprete de baladas como ‘Día tras día’ y ‘Lo mejor que hay en mi vida’ explicó que la decisión se tomó debido a problemas de fuerza mayor que enfrentaron sus empresarios en la organización de la gira, lo cual impidió que los conciertos se llevarán a cabo en las fechas inicialmente previstas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrés Cepeda (@andrescepeda)

Aunque la noticia causó preocupación entre sus seguidores, Cepeda llevó tranquilidad al confirmar que la gira no ha sido cancelada, sino ajustada en el calendario. Estas son las nuevas fechas y ciudades:

Mayo 10 : Chicago.

Mayo 12 : Lynn, Massachusetts (Boston).

Mayo 13 : Nueva York.

Mayo 15 : Nueva Jersey.

Mayo 16 : Washington.

: Washington. Mayo 18 : Atlanta.

: Atlanta. Mayo 19 : Tampa, Florida.

Mayo 21 : Orlando, Florida.

: Orlando, Florida. Mayo 21: Miami.

El comunicado también precisó que los boletos ya adquiridos seguirán siendo válidos para las próximas presentaciones. En caso de que algún asistente no pueda acomodarse a las nuevas fechas, tendrá la posibilidad de solicitar el reembolso directamente con la tiquetera correspondiente.

Además de informar los cambios en su gira, Andrés Cepeda aprovechó el mensaje para hacer una petición muy especial a sus seguidores: paciencia, comprensión y apoyo incondicional en este momento.

El artista agradeció profundamente la lealtad del público estadounidense, que siempre ha recibido con entusiasmo cada una de sus giras, y aseguró que estos ajustes permitirán ofrecer un espectáculo de la calidad que sus fans merecen.

“Queremos agradecer profundamente su comprensión, paciencia y lealtad. Su apoyo incondicional significa todo para nosotros y nos motiva a seguir preparando con cariño los conciertos que pronto compartiremos juntos. Nos vemos pronto en los escenarios”, expresó el bogotano.

Andrés Cepeda: un artista cercano y transparente

El cantante bogotano ha construido una carrera marcada no solo por su talento musical, sino también por su cercanía con el público. Cada vez que surge un imprevisto, el artista busca comunicarse de forma clara y directa con sus seguidores, lo que haprovocado confianza y una relación especial con quienes lo acompañan en cada etapa de su trayectoria.

La gira ‘Nuestra vida en canciones’ es una muestra de esa conexión. En ella, Cepeda interpreta algunos de sus mayores éxitos y revive momentos inolvidables de su carrera, con un formato íntimo y cargado de emociones. Por eso, aunque la reprogramación haya causado sorpresa, muchos fanáticos expresaron en redes sociales su disposición a esperar y aplaudieron la transparencia del cantante al dar la cara con un comunicado oficial.

Con las nuevas fechas confirmadas, la expectativa ahora crece entre los fanáticos de ciudades como Nueva York, Miami y Washington, donde los boletos suelen agotarse rápidamente. La promesa de Cepeda es brindar un show lleno de buena música, cercanía y calidad, manteniendo la esencia romántica y emotiva que lo caracteriza.

Mientras tanto, el artista continúa trabajando en otros proyectos musicales y colaboraciones que mantienen a sus seguidores atentos a cada anuncio. La reprogramación, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una oportunidad para preparar espectáculos aún más memorables.

Cepeda reafirma con este comunicado no solo su profesionalismo, sino también su respeto hacia quienes lo acompañan dentro y fuera de Colombia. Su petición de paciencia y lealtad es un recordatorio de la importancia del público en su carrera y de su compromiso por entregar siempre lo mejor en cada escenario.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.