La presentadora y modelo Laura Tobón sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón en el pódcast ‘Flores de Primavera’, conducido por Juliana Velásquez. Allí habló de los cambios que vivió durante su embarazo y del impacto que tuvo la llegada de su hijo en la dinámica familiar. Lo que más llamó la atención fue la confesión de que su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, atravesó una depresión posparto.

En el adelanto publicado en Instagram, Laura explicó que el proceso no fue fácil y que gracias a la terapia lograron identificar lo que estaba ocurriendo: “Gracias a que existen terapias, terapias en pareja, todas las terapias del mundo, bla, bla, bla, pudimos darnos cuenta de que Álvaro estaba en una depresión postparto, y nos dimos cuenta de que es más común de lo que las personas se imaginan”, dijo.

La modelo destacó que, aunque suele asociarse este tipo de depresión con las mujeres, su experiencia le demostró que también puede afectar a los hombres: “Normalmente las personas dicen no, a las mujeres les da depresión posparto, baby blue, bla, bla, bla, pero a los hombres también, y yo que soy toda jijiji jojojo alegre, no sé qué, pues el que cayó fue Álvaro”, relató.

Problemas de Laura Tobón en su matrimonio

Uno de los cambios más difíciles para ella fue notar la transformación en el carácter de su pareja. “Y mi esposo, que siempre ha sido súper amoroso, gentil, el más generoso… empezó a ser el más gritón, el que no se aguantaba a nadie en la casa, los gritos…”, contó. Esa situación generó en ella mucha angustia, al punto de pensar que su relación podría terminar.

“Yo decía esto no puede ser posible, y yo dije mi matrimonio se va a ir a la… Claro, y tenemos un hijo recién nacido, yo qué voy a hacer de mamá soltera, aprendiendo a ser mamá, mejor dicho, la ansiedad, todo lo que se pueden imaginar. Hasta que descubrimos que realmente era una enfermedad”, concluyó Tobón, agradeciendo la ayuda profesional que les permitió superar la crisis.

