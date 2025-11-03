El reconocido creador de contenido gastronómico Tulio Zuluaga, conocido en redes sociales como ‘Tulio Recomienda’, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que relató la angustiante situación que vivió al perder la audición de su oído izquierdo hace unos días.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ‘Tulio recomienda’ soltó inesperada confesión sobre el Pizza Máster: “Quiero ofrecer disculpas”)

Según explicó, los médicos le diagnosticaron barotrauma e hipoacusia severa, una afección que le causó la pérdida casi total del oído izquierdo. Durante varios días se sometió a exámenes y tratamientos, pero la preocupación crecía, especialmente al descubrir que varios miembros de su familia habían sufrido algo similar.

Este es el relato del creador de contenido:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TULIO Recomienda (@tuliorecomienda)

‘Tulio Recomienda’ y el vuelo que cambió todo

Pese a las recomendaciones médicas de no viajar en avión por los cambios de presión, Tulio contó que decidió no cancelar un viaje a una conferencia campesina, pues sabía que muchas personas habían bajado de sus veredas para escucharlo.

“No me sentí capaz de cancelar. Algunos campesinos venían de muy lejos, y no podía faltar”, dijo.

Durante el vuelo, aseguró haber sentido un fuerte dolor en el oído y una “energía extraña”, mientras el avión presentaba una alerta técnica. Al aterrizar, ofreció la conferencia aclarando que no escuchaba por un lado, pero que igual hablaría con el corazón.

Al finalizar su presentación, relató que una mujer campesina se acercó y le dijo al oído derecho: “Gracias, me impactaste mucho”.

Sin embargo, al despedirse, la mujer le habló al oído izquierdo, el que no escuchaba, y le dijo: “Lo de tu oído está hecho”.

En ese momento, Tulio no le dio importancia, pues no escuchaba por ese lado, aunque luego relacionó el mensaje con la plegaria que había hecho antes de subir al avión:

“Le había dicho a Dios: ‘Si esto es por un bien mayor, te regalo mi oído’”.

‘Tulio Recomienda’ empezó a escuchar otra vez

Tulio aseguró que al regresar a Medellín y contestar una llamada de su esposa, escuchó su voz por el oído izquierdo, lo que lo dejó profundamente conmovido:

“Me puse el teléfono en el oído equivocado y sentí un hilito de voz. Dije ‘Aleja, repite, no me estoy imaginando’. Y ahí supe que estaba escuchando otra vez.”

(Vea también: ¿Qué le pasó a ‘Tulio recomienda’? Foto suya con cara moreteada causó preocupación)

Según explicó, siente que actualmente ha recuperado cerca del 60 % de su audición, y aunque agradeció a los médicos por su tratamiento, aseguró que también siente que hubo algo espiritual en su recuperación:

“Ustedes eligen la explicación. No demerito el trabajo de los médicos, pero creo que hay algo muy por encima de nosotros que todo el tiempo nos está cuidando.”

Finalmente, agradeció a Dios por la experiencia y dijo sentirse preparado para volver a sus proyectos gastronómicos, incluyendo el Sushi Master, uno de los eventos que lidera en todo el país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.