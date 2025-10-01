Así como se destapó una realidad personal de Claudia Bahamón, otra celebridad de la farándula colombiana se sinceró acerca de un tema que hasta ahora era muy íntimo.

El creador de contenido ‘Tulio recomienda’ soltó una confesión acerca de sus sensaciones antes del más reciente Pizza Máster, evento que le sirvió para hablar de la realidad detrás de lo que se ve en público.

¿Qué pasó con ‘Tulio recomienda’ antes del Pizza Máster 2025?

‘Tulio recomienda’, cuyo nombre real es Tulio Zuloaga, aseguró que estuvo a punto de cancelar la edición de Pizza Máster 2025, hecho que relató desde su cuenta personal de X (antes Twitter) en un video en el que se mostró conmovido.

“Quiero ofrecerles disculpas por mi propia cobardía. Muchos de ustedes no lo saben pero este año me la he pasado un poco enfermo, bastante cansado, lejos de mi casa, un poco confundido y a veces estoy con este tema de que quiero tirar la toalla”, confesó.

Lo cierto es que el creador de contenido reconoció que tuvo una reacción para continuar a pesar de su duda entender que a través de Pizza Máster impulsa a los emprendimientos participantes, que para este caso se vieron muy favorecidos.

“Estoy en shock, sin aliento, sintiéndome el más afortunado de trabajar con ellos, a su lado y para ellos y el más agradecido por tanto apoyo de la prensa, de los ‘foodies’ del país y de cada colombiano y colombiana que puso su granito de arena con alegría, haciendo las filas, compartiendo y votando hasta confirmar que juntos hemos podido aportar y cambiar la historia de cientos de emprendedores y empresarios. A ti, Papá Dios, muchas gracias por la fortaleza con la que cubres a Colombia y por estos enormes triunfos (primero tú)”, exaltó desde su mensaje en X.

De hecho, el mensaje sirvió para replicar las estadísticas voluntarias que surgieron durante el evento y que fueron presentadas para mostrar el impacto que hubo alrededor del mismo.

¿Cuáles fueron los resultados del Pizza Máster en 2025?

‘Tulio recomienda’ indicó que en Pizza Máster se sirvieron alrededor de 368.400 pizzas y hubo más de 9 mil millones de pesos como resultados de las ventas en la edición de 2025.

“Déjenme decirles: yo también estoy en shock porque lo que pasó en este Pizza Máster fue raro, ilógico e inexplicable”, advirtió el creador de contenido, en un emotivo mensaje sobre la dinámica.

“Durante 7 días (4 de ellos sumidos en lluvias), los comensales empezaron a llenar las calles en todos los rincones de Colombia. Las primeras voces se alzaron para decirle a todo el mundo que las pizzas de este año eran ‘la tapa de todo lo que se había visto hasta ahora’: pizzas con técnica, bien elaboradas y con los ingredientes más increíbles”, remarcó.

Al reportar los resultados en cuestión, el creador de contenido explicó que la idea inicial era superar la cifra de 300.000 pizzas del año pasado, a pesar de que en esta ocasión eran menos participantes. Lo claro es que la meta se alcanzó.

¿De qué trata Pizza Máster de ‘Tulio recomienda’?

Pizza Máster de ‘Tulio recomienda’ es un festival gastronómico colombiano en el que pizzerías de todo el país compiten mostrando sus mejores creaciones de pizza ante el público y bajo la curaduría del ‘influencer’ Tulio Zuloaga (‘Tulio recomienda’).

Durante una semana, por ejemplo, del 22 al 28 de septiembre para la edición 2025, los restaurantes participantes ofrecen una pizza de entre 25 y 30 centímetros a un precio fijo (por ejemplo, 21.000 pesos colombianos) para facilitar que los comensales puedan probar diversas propuestas.

Los asistentes compran estas pizzas en los locales inscritos y luego votan por sus favoritas a través de la aplicación ‘Tulio Recomienda’, donde se valida el voto para que cada persona pueda votar una vez por restaurante.

La competencia también cuenta con un grupo de revisores designados (en ediciones pasadas fueron 62 revisores) que certifican calidad, presentación y autenticidad de las pizzas inscritas para garantizar que cumplan con los estándares del evento.

Además del concurso, el evento tiene un carácter de impulso para los negocios locales: promueve visibilidad, tráfico en restaurantes y posicionamiento para pizzerías independientes.

